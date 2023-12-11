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Опрос показал недовольство американцев политикой Байдена в секторе Газа - РИА Новости, 11.12.2023
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00:25 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ssha-1914980196.html
Опрос показал недовольство американцев политикой Байдена в секторе Газа
Опрос показал недовольство американцев политикой Байдена в секторе Газа - РИА Новости, 11.12.2023
Опрос показал недовольство американцев политикой Байдена в секторе Газа
Большинство американцев не одобряют то, как президент США Джо Байдена ведет себя в отношении конфликта Израиля с правящим в секторе Газа движением ХАМАС,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T00:25
2023-12-11T00:25
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Большинство американцев не одобряют то, как президент США Джо Байдена ведет себя в отношении конфликта Израиля с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News. Помогая оружием и применяя вето в СБ ООН, американская администрация отстаивает право израильтян на продолжение масштабной военной операции в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС, но призывает минимизировать ущерб для мирных палестинцев. Линией Байдена в ближневосточном конфликте недовольны 61% американцев, одобряют ее 39%. В октябре, когда палестинцы атаковали армейские базы и населенные пункты юга Израиля, одобряющих было 44%, не одобряющих – 56%. "Это не влияет на общий рейтинг одобрения господина Байдена, который в целом устойчив на уровне 41%, отчасти из-за того, что американцы не считают войну одной из главных проблем Америки", - прокомментировал опрос CBS News. Самой важной проблемой страны 27% назвали инфляцию, 20% - нелегальную иммиграцию, 16% - "состояние демократии". Войну в секторе Газа таковой сочли только 4% респондентов. Опрос проводился 6-8 декабря среди 2144 совершеннолетних американцев. Погрешность исследователи оценили в 2,8 процентного пункта.
https://ria.ru/20231210/israel-1914977479.html
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израиль
сша
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Опрос показал недовольство американцев политикой Байдена в секторе Газа

YouGov: большинство американцев не одобряют линию Байдена в конфликте в Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Большинство американцев не одобряют то, как президент США Джо Байдена ведет себя в отношении конфликта Израиля с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov и телеканалом CBS News.
Помогая оружием и применяя вето в СБ ООН, американская администрация отстаивает право израильтян на продолжение масштабной военной операции в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС, но призывает минимизировать ущерб для мирных палестинцев.
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Линией Байдена в ближневосточном конфликте недовольны 61% американцев, одобряют ее 39%. В октябре, когда палестинцы атаковали армейские базы и населенные пункты юга Израиля, одобряющих было 44%, не одобряющих – 56%.
"Это не влияет на общий рейтинг одобрения господина Байдена, который в целом устойчив на уровне 41%, отчасти из-за того, что американцы не считают войну одной из главных проблем Америки", - прокомментировал опрос CBS News.
Самой важной проблемой страны 27% назвали инфляцию, 20% - нелегальную иммиграцию, 16% - "состояние демократии". Войну в секторе Газа таковой сочли только 4% респондентов.
Опрос проводился 6-8 декабря среди 2144 совершеннолетних американцев. Погрешность исследователи оценили в 2,8 процентного пункта.
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В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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