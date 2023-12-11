https://ria.ru/20231211/spisyvanie-1914740504.html
Названы два случая, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Названы два случая, когда банк может списать деньги без согласия клиента - РИА Новости, 11.12.2023
Названы два случая, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Списать деньги со счета клиента банк может по решению суда или по договору, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T02:15
2023-12-11T02:15
2023-12-11T02:15
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Списать деньги со счета клиента банк может по решению суда или по договору, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.В первом случае нужен исполнительный лист, с которым могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании. Банк не имеет право им отказать. Иногда используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Таким образом взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре. Обычно банки самостоятельно списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Если клиент против, он должен тщательно изучить договор, ведь без права на безакцептное списание некоторые услуги банк оказать не сможет, заключил Гусятников.
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экономика, россия, pg partners, банки, деньги
Экономика, Россия, PG Partners, Банки, Деньги
Названы два случая, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Юрист Гусятников: банк может списать деньги без согласия клиента по решению суда
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Списать деньги со счета клиента банк может по решению суда или по договору, рассказал в интервью
агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
В первом случае нужен исполнительный лист, с которым могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу вынесено решение о взыскании. Банк не имеет право им отказать. Иногда используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Таким образом взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.
Во втором случае безакцептное списание может быть предусмотрено в договоре. Обычно банки самостоятельно списывают проценты по кредиту, плату за обслуживание и другие услуги. Если клиент против, он должен тщательно изучить договор, ведь без права на безакцептное списание некоторые услуги банк оказать не сможет, заключил Гусятников.
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