https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915075545.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона
Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона - РИА Новости, 11.12.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:25
2023-12-11T14:25
2023-12-11T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
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сватово
лисичанск
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Шевченко Донецкой народной республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16192 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915074390.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сватово, лисичанск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сватово, Лисичанск
Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона