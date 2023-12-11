https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915075545.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона

Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона - РИА Новости, 11.12.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:25

2023-12-11T14:25

2023-12-11T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сватово

лисичанск

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 24 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Шевченко Донецкой народной республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9632 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13979 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7297 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16192 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915074390.html

россия

сватово

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сватово, лисичанск