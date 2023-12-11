https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915074390.html

Российские военные поразили два склада украинских вооружений

Российские военные поразили два склада украинских вооружений - РИА Новости, 11.12.2023

Российские военные поразили два склада украинских вооружений

Российские военные нанесли поражение двум украинским складам вооружения в районе Чернобаевки Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:22

2023-12-11T14:22

2023-12-11T14:24

специальная военная операция на украине

россия

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в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение двум украинским складам вооружения в районе Чернобаевки Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы украины