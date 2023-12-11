https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915074390.html
Российские военные поразили два склада украинских вооружений
Российские военные поразили два склада украинских вооружений - РИА Новости, 11.12.2023
Российские военные поразили два склада украинских вооружений
Российские военные нанесли поражение двум украинским складам вооружения в районе Чернобаевки Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:22
2023-12-11T14:22
2023-12-11T14:24
специальная военная операция на украине
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безопасность
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные нанесли поражение двум украинским складам вооружения в районе Чернобаевки Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231211/ataki-1915072603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили два склада украинских вооружений
Минобороны: российские военные поразили два склада ВСУ в районе Чернобаевки