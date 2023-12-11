https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1915073380.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 11.12.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери ВСУ составили до 45 солдат, сообщило Минобороны... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:19

2023-12-11T14:19

2023-12-11T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери ВСУ составили до 45 солдат, сообщило Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.Отмечается, что также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Работино и Успеновки в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф