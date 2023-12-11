https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990751.html
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 11.12.2023
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа
Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:08
2023-12-11T05:08
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. "В ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета "Василек" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов. Минометчики нанесли огневое поражение темповым огнем из четырех мин по украинским военнослужащим, пытавшимся смениться с огневых позиций. "Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
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Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа
МО: минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.
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"В ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета "Василек" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов. Минометчики нанесли огневое поражение темповым огнем из четырех мин по украинским военнослужащим, пытавшимся смениться с огневых позиций.
"Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
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