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Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990751.html
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа - РИА Новости, 11.12.2023
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа
Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:08
2023-12-11T05:08
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. "В ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета "Василек" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов. Минометчики нанесли огневое поражение темповым огнем из четырех мин по украинским военнослужащим, пытавшимся смениться с огневых позиций. "Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа

МО: минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений ВСУ у Торского выступа

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтожение позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Минометчики группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.
«
"В ходе боевой работы расчеты 82-миллиметрового автоматического миномета "Василек" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов. Минометчики нанесли огневое поражение темповым огнем из четырех мин по украинским военнослужащим, пытавшимся смениться с огневых позиций.
"Василек" - возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
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