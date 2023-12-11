https://ria.ru/20231211/sozvezdie-1915039263.html

Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"

Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие" - РИА Новости, 11.12.2023

Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие"... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:16

2023-12-11T12:16

2023-12-11T12:16

министерство обороны рф (минобороны рф)

российская электроника

ростех

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех"), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 8 декабря и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны. "Созвездие" в "Ростехе" специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для армии, а также продукции двойного и гражданского назначения. Так, например, в апреле пресс-служба "Ростеха" сообщала, что специалисты "Созвездия" разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиостанции от утечки, перехвата и прослушки.

https://ria.ru/20230516/minoborony-1872151474.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), российская электроника, ростех