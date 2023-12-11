https://ria.ru/20231211/sozvezdie-1915039263.html
Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"
Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие" - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие"... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:16
2023-12-11T12:16
2023-12-11T12:16
министерство обороны рф (минобороны рф)
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех"), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 8 декабря и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны. "Созвездие" в "Ростехе" специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для армии, а также продукции двойного и гражданского назначения. Так, например, в апреле пресс-служба "Ростеха" сообщала, что специалисты "Созвездия" разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиостанции от утечки, перехвата и прослушки.
https://ria.ru/20230516/minoborony-1872151474.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), российская электроника, ростех
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Российская электроника, Ростех
Минобороны потребовало 1,3 миллиарда рублей от концерна "Созвездие"
Минобороны потребовало 1,3 млрд рублей от ростеховского концерна "Созвездие"
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать около 1,3 миллиарда рублей с воронежского концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 8 декабря и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.
"Созвездие" в "Ростехе" специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи для армии, а также продукции двойного и гражданского назначения. Так, например, в апреле пресс-служба "Ростеха" сообщала, что специалисты "Созвездия" разработали устройство маскировки речевого сигнала, которое защищает радиостанции от утечки, перехвата и прослушки.
Суд взыскал с Центра Хруничева 32 миллиона рублей по иску Минобороны