https://ria.ru/20231211/sootechestvenniki-1915181161.html
В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников
В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников - РИА Новости, 11.12.2023
В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников
Более 1050 соотечественников удалось вывести и благополучно доставить в Россию через КПП "Рафах" из зоны палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:57
2023-12-11T20:57
2023-12-11T20:57
в мире
россия
каир (город)
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1050 соотечественников удалось вывести и благополучно доставить в Россию через КПП "Рафах" из зоны палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ. "Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход "Рафах" удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне МЧС доставили из Каира очередную группу эвакуированных из Газы россиян и палестинцев - 100 человек. "Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают прилагать необходимые усилия с целью скорейшего завершения эвакуации наших граждан", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231125/evakuatsiya-1911767745.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, каир (город), египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Каир (город), Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников
МИД: Россия вывезла из Газы более 1050 россиян и их родственников-палестинцев