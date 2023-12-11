https://ria.ru/20231211/sootechestvenniki-1915181161.html

В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников

В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников - РИА Новости, 11.12.2023

В МИД рассказали об эвакуации из Газы более тысячи соотечественников

Более 1050 соотечественников удалось вывести и благополучно доставить в Россию через КПП "Рафах" из зоны палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:57

2023-12-11T20:57

2023-12-11T20:57

в мире

россия

каир (город)

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_ae7b9b9e25688758d0037a8a6e38e619.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1050 соотечественников удалось вывести и благополучно доставить в Россию через КПП "Рафах" из зоны палестино-израильского конфликта, сообщили в МИД РФ. "Всего из зоны конфликта на территорию Египта через погранпереход "Рафах" удалось вывести и благополучно доставить в Россию более 1050 соотечественников", - говорится в сообщении. Уточняется, что накануне МЧС доставили из Каира очередную группу эвакуированных из Газы россиян и палестинцев - 100 человек. "Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают прилагать необходимые усилия с целью скорейшего завершения эвакуации наших граждан", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20231125/evakuatsiya-1911767745.html

россия

каир (город)

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, каир (город), египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году