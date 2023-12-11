https://ria.ru/20231211/sochi-1915023024.html

В Сочи планируют построить четыре гостиничных комплекса

В Сочи планируют построить четыре гостиничных комплекса - РИА Новости, 11.12.2023

В Сочи планируют построить четыре гостиничных комплекса

Четыре новых гостиничных пятизвездочных и четырехзвездочных комплекса на сумму 108,6 миллиардов рублей планируют построить в Сочи, это даст городу 5,5 тысячи... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:43

2023-12-11T12:43

2023-12-11T12:43

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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Четыре новых гостиничных пятизвездочных и четырехзвездочных комплекса на сумму 108,6 миллиардов рублей планируют построить в Сочи, это даст городу 5,5 тысячи дополнительных рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Все новые отели будут располагаться в Лазаревском районе города. Предполагается создание порядка 6,3 тысячи номеров категории "четыре и пять звезд" и 5,5 тысячи новых рабочих мест. "В числе проектов – строительство трех гостиниц в микрорайоне Аше на территории 13,7 гектара, строительство санатория-профилактория в микрорайоне Лоо на площади десять гектаров, создание гостиничного комплекса на территории площадью 4,7 гектара в микрорайоне Уч-Дере с благоустройством смежной территории порядка восьми гектаров, а также строительство крупного гостиничного комплекса Alean Family Resort в микрорайоне Головинка", – пояснили в мэрии. Общий объем инвестиций по указанным объектам составит 108,6 миллиарда рублей, отметили власти. Всего инвестиционный портфель Сочи включает в себя 48 проектов на сумму 495,5 миллиарда рублей. Их реализация обеспечит курорт 19 тысячами рабочих мест уже к 2030 году.

https://ria.ru/20230927/kurorty-1898790747.html

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