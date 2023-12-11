https://ria.ru/20231211/skorost-1915182798.html
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость - РИА Новости, 11.12.2023
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:10
2023-12-11T21:10
2023-12-11T22:23
общество
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре ведомства. Там подчеркнули, что в последнее время ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных изменениях в правилах дорожного движения."Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия "средняя скорость", а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России", — отметили в ведомства.Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами. Такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.
https://ria.ru/20231211/shtraf-1915037427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
МВД выступило против поправок в ПДД о средней скорости и штрафов за ее нарушение
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре ведомства.
Там подчеркнули, что в последнее время ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных изменениях в правилах дорожного движения.
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"Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия "средняя скорость", а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России", — отметили в ведомства.
Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами. Такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.
Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.
СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей