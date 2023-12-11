https://ria.ru/20231211/skorost-1915182798.html

МВД выступило против штрафов за среднюю скорость

МВД выступило против штрафов за среднюю скорость - РИА Новости, 11.12.2023

МВД выступило против штрафов за среднюю скорость

Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:10

2023-12-11T21:10

2023-12-11T22:23

общество

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре ведомства. Там подчеркнули, что в последнее время ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных изменениях в правилах дорожного движения."Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия "средняя скорость", а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России", — отметили в ведомства.Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами. Такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.

https://ria.ru/20231211/shtraf-1915037427.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)