Рейтинг@Mail.ru
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 11.12.2023 (обновлено: 22:23 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/skorost-1915182798.html
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость - РИА Новости, 11.12.2023
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:10
2023-12-11T22:23
общество
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/56/1547975682_0:69:1608:973_1920x0_80_0_0_c3d342b6a9cabbc622468987b7164e75.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре ведомства. Там подчеркнули, что в последнее время ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных изменениях в правилах дорожного движения.&quot;Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия &quot;средняя скорость&quot;, а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России&quot;, — отметили в ведомства.Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами. Такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.
https://ria.ru/20231211/shtraf-1915037427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/56/1547975682_66:0:1489:1067_1920x0_80_0_0_5a3bb79508896cccfcf93c4ef0575467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД выступило против штрафов за среднюю скорость

МВД выступило против поправок в ПДД о средней скорости и штрафов за ее нарушение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРазметка со знаками ограничения максимальной скорости
Разметка со знаками ограничения максимальной скорости - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Разметка со знаками ограничения максимальной скорости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел не поддерживает идею привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, заявили в пресс-центре ведомства.
Там подчеркнули, что в последнее время ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных изменениях в правилах дорожного движения.
«

"Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия "средняя скорость", а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России", — отметили в ведомства.

Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами. Такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.
Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, но в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей
Вчера, 12:07
 
ОбществоАвтоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала