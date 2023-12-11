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В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии - РИА Новости, 11.12.2023
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14:00 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/sk-1915064196.html
В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии
В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии - РИА Новости, 11.12.2023
В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии
Опытнейших следователей-криминалистов из Москвы направят в Брянск помогать в расследовании стрельбы в гимназии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:00
2023-12-11T14:00
происшествия
брянск
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опытнейших следователей-криминалистов из Москвы направят в Брянск помогать в расследовании стрельбы в гимназии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По поручению главы Следственного комитета России для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств преступления в отношении детей в Брянск направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу.
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происшествия, брянск, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии

В Брянск направили опытнейших криминалистов СК после стрельбы в гимназии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опытнейших следователей-криминалистов из Москвы направят в Брянск помогать в расследовании стрельбы в гимназии, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"По поручению главы Следственного комитета России для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств преступления в отношении детей в Брянск направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу.
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Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших в брянской школе
10 декабря, 16:57
 
ПроисшествияБрянскРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
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