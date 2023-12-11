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В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии

В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии - РИА Новости, 11.12.2023

В Брянск отправили криминалистов СК после стрельбы в гимназии

Опытнейших следователей-криминалистов из Москвы направят в Брянск помогать в расследовании стрельбы в гимназии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:00

2023-12-11T14:00

2023-12-11T14:00

происшествия

брянск

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Опытнейших следователей-криминалистов из Москвы направят в Брянск помогать в расследовании стрельбы в гимназии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По поручению главы Следственного комитета России для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств преступления в отношении детей в Брянск направлены наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России", - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20231210/strelba-1914940519.html

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