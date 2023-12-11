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В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.12.2023
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09:06 11.12.2023 (обновлено: 15:51 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.12.2023
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве
В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:06
2023-12-11T15:51
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.&quot;Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области&quot;, — уточнила она.Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. По данным следствия, с 2019 по 2023 год злоумышленники получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок."В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", — подчеркнула Врадий.Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем им избрали меру в виде домашнего ареста.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве

СК задержал 11 человек за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramЗадержание подозреваемых в совершении коррупционных преступлений в Московской области
Задержание подозреваемых в совершении коррупционных преступлений в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Задержание подозреваемых в совершении коррупционных преступлений в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
«

"Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области", — уточнила она.

Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток.
По данным следствия, с 2019 по 2023 год злоумышленники получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок.
"В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", — подчеркнула Врадий.
Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем им избрали меру в виде домашнего ареста.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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