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В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.12.2023
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве
В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:06
2023-12-11T09:06
2023-12-11T15:51
происшествия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области", — уточнила она.Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. По данным следствия, с 2019 по 2023 год злоумышленники получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок."В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", — подчеркнула Врадий.Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем им избрали меру в виде домашнего ареста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве
СК задержал 11 человек за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
«
"Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области", — уточнила она.
Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток.
По данным следствия, с 2019 по 2023 год злоумышленники получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок.
"В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", — подчеркнула Врадий.
Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем им избрали меру в виде домашнего ареста.
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