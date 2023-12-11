https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html

В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве

В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве - РИА Новости, 11.12.2023

В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве

В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:06

2023-12-11T09:06

2023-12-11T15:51

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Подмосковье за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов задержали одиннадцать человек, в том числе троих чиновников, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."Задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при Минсоцразвития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области", — уточнила она.Врадий добавила, что в зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. По данным следствия, с 2019 по 2023 год злоумышленники получали через посредников взятки от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок."В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", — подчеркнула Врадий.Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, всем им избрали меру в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20231023/vzyatki-1904650958.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)