https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023

Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не из тактических соображений, а из-за того, что у этого вопроса будут серьезные исторические... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:16

2023-12-11T17:16

2023-12-11T20:16

венгрия

в мире

украина

евросоюз

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не из тактических соображений, а из-за того, что у этого вопроса будут серьезные исторические последствия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто журналистам, трансляция велась на телеканале М1."Наша точка зрения ясна - сейчас ситуация не подходит, не готова для того, чтобы начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это не тактическая позиция с нашей стороны, а обоснованная позиция, поскольку у вопроса о том, когда начинать переговоры со стороны ЕС о приеме Украины в сообщество, будут очень серьезные исторические последствия, его нельзя измерять в тактическом масштабе", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20231211/otchet-1915127056.html

венгрия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, в мире, украина, евросоюз, петер сийярто