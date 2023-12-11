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Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
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17:16 11.12.2023 (обновлено: 20:16 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html
Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС
Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС
Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не из тактических соображений, а из-за того, что у этого вопроса будут серьезные исторические... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:16
2023-12-11T20:16
венгрия
в мире
украина
евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не из тактических соображений, а из-за того, что у этого вопроса будут серьезные исторические последствия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто журналистам, трансляция велась на телеканале М1."Наша точка зрения ясна - сейчас ситуация не подходит, не готова для того, чтобы начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это не тактическая позиция с нашей стороны, а обоснованная позиция, поскольку у вопроса о том, когда начинать переговоры со стороны ЕС о приеме Украины в сообщество, будут очень серьезные исторические последствия, его нельзя измерять в тактическом масштабе", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20231211/otchet-1915127056.html
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венгрия, в мире, украина, евросоюз, петер сийярто
Венгрия, В мире, Украина, Евросоюз, Петер Сийярто
Сийярто объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия против вступления Украины в ЕС из-за исторических последствий

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не из тактических соображений, а из-за того, что у этого вопроса будут серьезные исторические последствия, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто журналистам, трансляция велась на телеканале М1.
«
"Наша точка зрения ясна - сейчас ситуация не подходит, не готова для того, чтобы начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это не тактическая позиция с нашей стороны, а обоснованная позиция, поскольку у вопроса о том, когда начинать переговоры со стороны ЕС о приеме Украины в сообщество, будут очень серьезные исторические последствия, его нельзя измерять в тактическом масштабе", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
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ВенгрияВ миреУкраинаЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
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