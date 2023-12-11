https://ria.ru/20231211/shveytsariya-1915048936.html
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки - РИА Новости, 11.12.2023
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки
Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:54
2023-12-11T12:54
2023-12-11T12:54
в мире
вале (кантон)
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104874/78/1048747869_0:0:3362:1892_1920x0_80_0_0_b650850b04f10251e1ecb39ff0420ebc.jpg
ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не задержан, говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции кантона Вале. "Незадолго до 08.00 утра понедельника по неизвестным пока причинам неизвестный мужчина застрелил нескольких человек в Сионе. Два человека погибли, ещё один ранен. Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего. Согласно первоначальным выводам, преступник был знаком со своими жертвами", - сказано в документе. По информации местной ежедневной газеты ArcInfo, одна из перестрелок произошла на малярном предприятии.
https://ria.ru/20231204/perestrelka-1913678515.html
вале (кантон)
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104874/78/1048747869_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_8696b3b2849788c451dfb0f08669d51f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вале (кантон), швейцария
В мире, Вале (кантон), Швейцария
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки
В Швейцарии во время двух перестрелок в Сионе погибли два человека, один ранен