https://ria.ru/20231211/shveytsariya-1915048936.html

В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки

В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки - РИА Новости, 11.12.2023

В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки

Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:54

2023-12-11T12:54

2023-12-11T12:54

в мире

вале (кантон)

швейцария

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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не задержан, говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции кантона Вале. "Незадолго до 08.00 утра понедельника по неизвестным пока причинам неизвестный мужчина застрелил нескольких человек в Сионе. Два человека погибли, ещё один ранен. Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего. Согласно первоначальным выводам, преступник был знаком со своими жертвами", - сказано в документе. По информации местной ежедневной газеты ArcInfo, одна из перестрелок произошла на малярном предприятии.

https://ria.ru/20231204/perestrelka-1913678515.html

вале (кантон)

швейцария

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, вале (кантон), швейцария