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В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки - РИА Новости, 11.12.2023
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12:54 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/shveytsariya-1915048936.html
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки - РИА Новости, 11.12.2023
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки
Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:54
2023-12-11T12:54
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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не задержан, говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции кантона Вале. "Незадолго до 08.00 утра понедельника по неизвестным пока причинам неизвестный мужчина застрелил нескольких человек в Сионе. Два человека погибли, ещё один ранен. Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего. Согласно первоначальным выводам, преступник был знаком со своими жертвами", - сказано в документе. По информации местной ежедневной газеты ArcInfo, одна из перестрелок произошла на малярном предприятии.
https://ria.ru/20231204/perestrelka-1913678515.html
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в мире, вале (кантон), швейцария
В мире, Вале (кантон), Швейцария
В Швейцарии в городе Сион произошли две перестрелки

В Швейцарии во время двух перестрелок в Сионе погибли два человека, один ранен

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Два человека были убиты и один ранен в понедельник утром в результате двух перестрелок в швейцарском городе Сион, мотивы стрелка пока неизвестны и он ещё не задержан, говорится в опубликованном заявлении на сайте полиции кантона Вале.
"Незадолго до 08.00 утра понедельника по неизвестным пока причинам неизвестный мужчина застрелил нескольких человек в Сионе. Два человека погибли, ещё один ранен. Полиция кантона Вале немедленно ввела в действие меры по задержанию стрелявшего. Согласно первоначальным выводам, преступник был знаком со своими жертвами", - сказано в документе.
По информации местной ежедневной газеты ArcInfo, одна из перестрелок произошла на малярном предприятии.
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