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Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами
Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами - РИА Новости, 11.12.2023
Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами
Таганский суд Москвы оштрафовал телевизионное агентство "Русский Репортаж" на один миллион рублей за показ на кабельном канале зарубежного сериала с... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:33
2023-12-11T19:33
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телевизионное агентство "Русский Репортаж" на один миллион рублей за показ на кабельном канале зарубежного сериала с ЛГБТ*-сценами без маркировки "18+", следует из опубликованного текста постановления. "Назначить ООО "Телеагентство Русский Репортаж" административное наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - указано в постановлении. Из него же следует, что телеагентство "с применением средства массовой информации телеканала KinoLiving допустило распространение среди несовершеннолетних серии британско-американского сериала "Эпизоды", в которой демонстрировались нетрадиционные отношения. Эпизод показывали с маркировкой "16+". Представитель компании признал вину в совершении административного правонарушения. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".* Запрещенная в России экстремистская организация
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технологии, россия, кинопоиск, москва
Технологии, Россия, Кинопоиск, Москва
Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами
Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за зарубежный сериал с ЛГБТ-сценами
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телевизионное агентство "Русский Репортаж" на один миллион рублей за показ на кабельном канале зарубежного сериала с ЛГБТ*-сценами без маркировки "18+", следует из опубликованного текста постановления.
«
"Назначить ООО "Телеагентство Русский Репортаж" административное наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - указано в постановлении.
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Из него же следует, что телеагентство "с применением средства массовой информации телеканала KinoLiving допустило распространение среди несовершеннолетних серии британско-американского сериала "Эпизоды", в которой демонстрировались нетрадиционные отношения. Эпизод показывали с маркировкой "16+".
Представитель компании признал вину в совершении административного правонарушения.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России
.
Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск
" и "Мегафон-ТВ".
* Запрещенная в России экстремистская организация
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