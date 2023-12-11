https://ria.ru/20231211/shtraf-1915169005.html

Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами

Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами - РИА Новости, 11.12.2023

Телеагентство "Русский Репортаж" оштрафовали за сериал с ЛГБТ*-сценами

Таганский суд Москвы оштрафовал телевизионное агентство "Русский Репортаж" на один миллион рублей за показ на кабельном канале зарубежного сериала с... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:33

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телевизионное агентство "Русский Репортаж" на один миллион рублей за показ на кабельном канале зарубежного сериала с ЛГБТ*-сценами без маркировки "18+", следует из опубликованного текста постановления. "Назначить ООО "Телеагентство Русский Репортаж" административное наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - указано в постановлении. Из него же следует, что телеагентство "с применением средства массовой информации телеканала KinoLiving допустило распространение среди несовершеннолетних серии британско-американского сериала "Эпизоды", в которой демонстрировались нетрадиционные отношения. Эпизод показывали с маркировкой "16+". Представитель компании признал вину в совершении административного правонарушения. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск" и "Мегафон-ТВ".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20231201/lazarev-1913235969.html

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технологии, россия, кинопоиск, москва