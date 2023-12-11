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СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей - РИА Новости, 11.12.2023
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12:07 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/shtraf-1915037427.html
СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей
СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей
Минтранс России может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах, пишет РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:07
2023-12-11T12:07
общество
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Минтранс России может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства."Сейчас штрафы за нарушение требований, указанных на табло, водителям не приходят: ГИБДД ориентируется только на постоянные знаки. После принятия постановления (не исключено, что потребуются также поправки к ПДД) водителей все же начнут штрафовать", — отметили в статье.Подобные динамические информационные табло чаще всего ограничивают скорость на МКАД и крупных магистралях, а значения на них меняются при сильных осадках и тумане, говорится в материале.Согласно постановлению, для формирования доказательной базы к штрафу за превышение скорости должны быть отчетливо видны знак или табло, а также ограничение, которое на нем выставлено, подчеркнули в публикации.Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.
https://ria.ru/20231205/podmoskove-1913973346.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
СМИ: Минтранс планирует ввести новый штраф для водителей

"Ъ": Минтранс планирует штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Минтранс России может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, которые демонстрируются на информационных табло на дорогах, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
"Сейчас штрафы за нарушение требований, указанных на табло, водителям не приходят: ГИБДД ориентируется только на постоянные знаки. После принятия постановления (не исключено, что потребуются также поправки к ПДД) водителей все же начнут штрафовать", — отметили в статье.
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Подобные динамические информационные табло чаще всего ограничивают скорость на МКАД и крупных магистралях, а значения на них меняются при сильных осадках и тумане, говорится в материале.
Согласно постановлению, для формирования доказательной базы к штрафу за превышение скорости должны быть отчетливо видны знак или табло, а также ограничение, которое на нем выставлено, подчеркнули в публикации.
Ранее сообщалось, что в России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.
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