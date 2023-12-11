https://ria.ru/20231211/shkoly-1915022687.html

Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ

Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ - РИА Новости, 11.12.2023

Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию федерального проекта "Передовые инженерные... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:14

2023-12-11T11:14

2023-12-11T11:19

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

россия

образование - общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию федерального проекта "Передовые инженерные школы", отметив, что главная задача - это подготовка высококвалифицированных инженеров. На совещании Мишустина с вице-премьерами Чернышенко доложил о развитии передовых инженерных школ в России. К примеру, он сообщил, что система передовых инженерных школ России будет состоять из 50 вузов по всей стране. "Надо на личном контроле держать реализацию проекта, самое главное – это подготовка высококвалифицированных инженеров, чтобы популярность инженерной профессии на деле была доказана нашими ребятами, которые будут оканчивать вузы. И в первую очередь в достижении технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231011/putin-1902076975.html

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дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, образование - общество, навигатор абитуриента