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Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ
Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ - РИА Новости, 11.12.2023
Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию федерального проекта "Передовые инженерные... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:14
2023-12-11T11:14
2023-12-11T11:19
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию федерального проекта "Передовые инженерные школы", отметив, что главная задача - это подготовка высококвалифицированных инженеров. На совещании Мишустина с вице-премьерами Чернышенко доложил о развитии передовых инженерных школ в России. К примеру, он сообщил, что система передовых инженерных школ России будет состоять из 50 вузов по всей стране. "Надо на личном контроле держать реализацию проекта, самое главное – это подготовка высококвалифицированных инженеров, чтобы популярность инженерной профессии на деле была доказана нашими ребятами, которые будут оканчивать вузы. И в первую очередь в достижении технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231011/putin-1902076975.html
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дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, образование - общество, навигатор абитуриента
Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Россия, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие инженерных школ
Мишустин поручил Чернышенко проконтролировать развитие передовых инженерных школ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию федерального проекта "Передовые инженерные школы", отметив, что главная задача - это подготовка высококвалифицированных инженеров.
На совещании Мишустина с вице-премьерами Чернышенко доложил о развитии передовых инженерных школ в России. К примеру, он сообщил, что система передовых инженерных школ России будет состоять из 50 вузов по всей стране.
"Надо на личном контроле держать реализацию проекта, самое главное – это подготовка высококвалифицированных инженеров, чтобы популярность инженерной профессии на деле была доказана нашими ребятами, которые будут оканчивать вузы. И в первую очередь в достижении технологического суверенитета страны", - сказал Мишустин.
Россия становится центром инженерных компетенций, заявил Путин