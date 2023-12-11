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ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы

ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы - РИА Новости, 11.12.2023

ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:24

2023-12-11T11:24

2023-12-11T11:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района повреждены кровля и остекление школы № 71", - написал Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток украинские военные дважды обстреляли Донецк в 00.05 и 8.20, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины