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ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы
ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:24
2023-12-11T11:24
2023-12-11T11:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района повреждены кровля и остекление школы № 71", - написал Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток украинские военные дважды обстреляли Донецк в 00.05 и 8.20, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы
Кулемзин: ВСУ при обстреле Куйбышевского района Донецка повредили здание школы