Иран заявил, что не видит необходимости в заключении нового СВПД
МИД Ирана: Тегеран не видит необходимости в заключении новой ядерной сделки
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Иранская сторона не видит необходимости в заключении нового Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД, или ядерной сделки), заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Представленные идеи исходят от тех, кто колебался с выполнением своих обязательств и не выполнил своих обязательств в рамках соглашения, и пытается избежать этого. Иран не видит необходимости в новом СВПД. СВПД был подписан, и стороны повысили ответственность", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Канаани.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.