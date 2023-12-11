https://ria.ru/20231211/sdelka-1915032206.html

Иран заявил, что не видит необходимости в заключении нового СВПД

Иран заявил, что не видит необходимости в заключении нового СВПД - РИА Новости, 11.12.2023

Иран заявил, что не видит необходимости в заключении нового СВПД

Иранская сторона не видит необходимости в заключении нового Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД, или ядерной сделки),... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:55

2023-12-11T11:55

2023-12-11T11:55

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Иранская сторона не видит необходимости в заключении нового Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД, или ядерной сделки), заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Представленные идеи исходят от тех, кто колебался с выполнением своих обязательств и не выполнил своих обязательств в рамках соглашения, и пытается избежать этого. Иран не видит необходимости в новом СВПД. СВПД был подписан, и стороны повысили ответственность", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Канаани. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20231210/rezolyutsiya-1914972829.html

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)