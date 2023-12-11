https://ria.ru/20231211/sdelka-1914992901.html

Источник оценил вероятность прогресса в переговорах по зерновой сделке

Источник оценил вероятность прогресса в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 11.12.2023

Источник оценил вероятность прогресса в переговорах по зерновой сделке

Прогресс в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы в ближайшее время маловероятен, но Турция и ООН продолжают работу в этом направлении,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:06

2023-12-11T07:06

2023-12-11T07:33

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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Прогресс в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы в ближайшее время маловероятен, но Турция и ООН продолжают работу в этом направлении, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна заработает, как только будут сняты санкции с российских компаний, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В этом направлении ведется работа как с нашей стороны, так и со стороны ООН", - сообщил собеседник агентства. На вопрос, возможен ли прогресс в переговорах в ближайшие дни, источник отметил, что "переговорный процесс сложный из-за принципиальных позиций сторон". "Скорый прогресс маловероятен, но работа идет", - уточнил он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20231108/sdelka-1908242972.html

https://ria.ru/20231030/sdelka-1906265503.html

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