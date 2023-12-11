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Санкции против России останутся в силе и после СВО, заявили в Британии - РИА Новости, 11.12.2023
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17:34 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915140303.html
Санкции против России останутся в силе и после СВО, заявили в Британии
Санкции против России останутся в силе и после СВО, заявили в Британии - РИА Новости, 11.12.2023
Санкции против России останутся в силе и после СВО, заявили в Британии
Санкции Великобритании, введенные в отношении России, останутся в силе и после окончания конфликта на Украине, заявила в понедельник замминистра по делам... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:34
2023-12-11T17:34
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Санкции Великобритании, введенные в отношении России, останутся в силе и после окончания конфликта на Украине, заявила в понедельник замминистра по делам бизнеса и торговли Нусрат Гани. "Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта", - заявила она, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Трансляция велась в аккаунте аналитического центра в соцсети X. Замминистра выразила надежду на то, что санкции в отношении России будут "настолько эффективными, насколько это возможно". По ее словам, введенные меры должны гарантировать уверенность в том, экономика России "не сможет быстро восстановиться". Ранее в понедельник правительство Великобритании заявило о намерении создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против России. Подразделение будет назначать штрафы за нарушения торговых санкций и при необходимости перенаправлять дела для уголовного производства в управление по налогам и таможенным сборам Великобритании. Деятельность ведомства будет также касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231211/vengriya-1915123618.html
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россия, владимир путин, украина, великобритания
Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания
Санкции против России останутся в силе и после СВО, заявили в Британии

Гани: санкции Британии против РФ останутся в силе и после конфликта на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Санкции Великобритании, введенные в отношении России, останутся в силе и после окончания конфликта на Украине, заявила в понедельник замминистра по делам бизнеса и торговли Нусрат Гани.
«
"Санкции продолжат действовать и после завершения конфликта", - заявила она, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Трансляция велась в аккаунте аналитического центра в соцсети X.
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Замминистра выразила надежду на то, что санкции в отношении России будут "настолько эффективными, насколько это возможно". По ее словам, введенные меры должны гарантировать уверенность в том, экономика России "не сможет быстро восстановиться".
Ранее в понедельник правительство Великобритании заявило о намерении создать новое подразделение, которое будет контролировать исполнение торговых санкций против России. Подразделение будет назначать штрафы за нарушения торговых санкций и при необходимости перенаправлять дела для уголовного производства в управление по налогам и таможенным сборам Великобритании. Деятельность ведомства будет также касаться компаний, обходящих британские санкции путем пересылки товаров через третьи страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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