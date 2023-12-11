Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915060694.html
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций
Франция надеется, что 12-й пакет санкций против России будет принят до конца 2023 года, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:49
2023-12-11T13:49
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
катрин колонна
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Франция надеется, что 12-й пакет санкций против России будет принят до конца 2023 года, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна. По её словам, поддержка ЕС Украины означает, в том числе, ужесточение санкций против Москвы. "Мы желаем, чтобы до конца года был принят 12 пакет санкций против России", - сообщила министр по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник. Она напомнила, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Колонна отметила, что позиция ЕС должна быть едина, и в ходе встречи лидеры в этой связи "пошлют ясное сообщение венгерским партнерам". Колонна сообщила, что "понимает ситуацию" на Украине и отметила, что ЕС необходимо "послать стратегический сигнал" долгосрочной поддержки Киева. По её словам, механизм мира Евросоюза необходимо адаптировать с тем, чтобы перейти "к новой логике" оказания помощи Украине. "Его необходимо переориентировать на помощь в производстве и покупке европейского военного оборудования", - отметила министр. Главы государств и правительств ЕС на этой неделе должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в союз. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против. На встрече с Макроном в Париже в четверг он заявил, что "Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире", отметив, что "мы не можем принять решение начать процесс переговоров о вступлении" Киева в ЕС. В пятницу парламент Украины принял четыре законопроекта, принятия которых требовала Еврокомиссия, в том числе проект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231208/rf-1914636005.html
https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, катрин колонна, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, Виктор Орбан, Евросоюз
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций

Колонна: Франция надеется на принятие 12 пакета санкций против РФ до конца года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Франция надеется, что 12-й пакет санкций против России будет принят до конца 2023 года, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна.
По её словам, поддержка ЕС Украины означает, в том числе, ужесточение санкций против Москвы.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября, 08:00
"Мы желаем, чтобы до конца года был принят 12 пакет санкций против России", - сообщила министр по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник.
Она напомнила, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Колонна отметила, что позиция ЕС должна быть едина, и в ходе встречи лидеры в этой связи "пошлют ясное сообщение венгерским партнерам".
Колонна сообщила, что "понимает ситуацию" на Украине и отметила, что ЕС необходимо "послать стратегический сигнал" долгосрочной поддержки Киева. По её словам, механизм мира Евросоюза необходимо адаптировать с тем, чтобы перейти "к новой логике" оказания помощи Украине.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Силуанов назвал бюджет финансовым щитом России против ограничений и санкций
8 декабря, 15:30
"Его необходимо переориентировать на помощь в производстве и покупке европейского военного оборудования", - отметила министр.
Главы государств и правительств ЕС на этой неделе должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в союз. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против. На встрече с Макроном в Париже в четверг он заявил, что "Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире", отметив, что "мы не можем принять решение начать процесс переговоров о вступлении" Киева в ЕС. В пятницу парламент Украины принял четыре законопроекта, принятия которых требовала Еврокомиссия, в том числе проект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Эксперты рассказали, к чему приведут санкции G7 на алмазы из России
9 декабря, 07:37
 
В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронКатрин КолоннаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала