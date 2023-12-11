https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915060694.html
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций
Франция надеется, что 12-й пакет санкций против России будет принят до конца 2023 года, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:49
2023-12-11T13:49
2023-12-11T13:49
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Франция надеется, что 12-й пакет санкций против России будет принят до конца 2023 года, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна. По её словам, поддержка ЕС Украины означает, в том числе, ужесточение санкций против Москвы. "Мы желаем, чтобы до конца года был принят 12 пакет санкций против России", - сообщила министр по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник. Она напомнила, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Колонна отметила, что позиция ЕС должна быть едина, и в ходе встречи лидеры в этой связи "пошлют ясное сообщение венгерским партнерам". Колонна сообщила, что "понимает ситуацию" на Украине и отметила, что ЕС необходимо "послать стратегический сигнал" долгосрочной поддержки Киева. По её словам, механизм мира Евросоюза необходимо адаптировать с тем, чтобы перейти "к новой логике" оказания помощи Украине. "Его необходимо переориентировать на помощь в производстве и покупке европейского военного оборудования", - отметила министр. Главы государств и правительств ЕС на этой неделе должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в союз. Решение должно быть принято единогласно всеми членами Евросоюза. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против. На встрече с Макроном в Париже в четверг он заявил, что "Украина известна как одно из самых коррумпированных государств в мире", отметив, что "мы не можем принять решение начать процесс переговоров о вступлении" Киева в ЕС. В пятницу парламент Украины принял четыре законопроекта, принятия которых требовала Еврокомиссия, в том числе проект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, катрин колонна, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Катрин Колонна, Виктор Орбан, Евросоюз
Глава МИД Франции прокомментировала подготовку новых антироссийских санкций
Колонна: Франция надеется на принятие 12 пакета санкций против РФ до конца года