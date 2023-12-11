https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915055824.html
Италия, Франция и ФРГ призвали ввести внеочередные санкции против ХАМАС
Италия, Франция и ФРГ призвали ввести внеочередные санкции против ХАМАС - РИА Новости, 11.12.2023
Италия, Франция и ФРГ призвали ввести внеочередные санкции против ХАМАС
Италия, Франция и Германия призывают наложить внеочередные санкции на палестинское движение ХАМАС, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо трех... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:28
2023-12-11T13:28
2023-12-11T13:30
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Италия, Франция и Германия призывают наложить внеочередные санкции на палестинское движение ХАМАС, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо трех государств главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. "Мы выражаем нашу полную поддержку… предложению по созданию внеочередного санкционного режима против ХАМАС и его сторонников", - приводит агентство текст совместного письма трех государств. Как отмечает Рейтер со ссылкой на документ, скорейшее введение этого санкционного режима позволит направить решительный "политический сигнал" об обязательствах ЕС против ХАМАС и солидарности стран с Израилем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель, хамас, оон, франция, италия, евросоюз
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Жозеп Боррель, ХАМАС, ООН, Франция, Италия, Евросоюз
Италия, Франция и ФРГ призвали ввести внеочередные санкции против ХАМАС
Reuters: Италия, Франция и ФРГ призвали ввести внеочередные санкции против ХАМАС
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Италия, Франция и Германия призывают наложить внеочередные санкции на палестинское движение ХАМАС, передает агентство Рейтер
со ссылкой на письмо трех государств главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.
"Мы выражаем нашу полную поддержку… предложению по созданию внеочередного санкционного режима против ХАМАС и его сторонников", - приводит агентство текст совместного письма трех государств.
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Как отмечает Рейтер со ссылкой на документ, скорейшее введение этого санкционного режима позволит направить решительный "политический сигнал" об обязательствах ЕС
против ХАМАС и солидарности стран с Израилем
.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.