https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915050486.html

Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 11.12.2023

Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС в результате будет принят, однако после долгой дискуссии... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:02

2023-12-11T13:02

2023-12-11T13:02

в мире

литва

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС в результате будет принят, однако после долгой дискуссии он "ослабел" и поэтому не станет "огромным шагом вперед". "Как я часто видел ранее, чем дольше длятся переговоры, тем слабее пакеты. То же и здесь. Надеюсь, что в какой-то форме его все же примут, дискуссия все-таки кристаллизуется. Это не будет огромным шагом вперед, скорее латание дыр", - сказал Ландсбергис журналистам в понедельник перед началом совета глав МИД стран ЕС. По его словам, в двенадцатом пакете не идет речи "о промышленности, секторах, конкретных предприятиях", как это было при обсуждении более ранних санкционных списков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планировал представить к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза. При этом, как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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в мире, литва, евросоюз