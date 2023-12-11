https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915050486.html
Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС в результате будет принят, однако после долгой дискуссии... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:02
2023-12-11T13:02
2023-12-11T13:02
в мире
литва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС в результате будет принят, однако после долгой дискуссии он "ослабел" и поэтому не станет "огромным шагом вперед". "Как я часто видел ранее, чем дольше длятся переговоры, тем слабее пакеты. То же и здесь. Надеюсь, что в какой-то форме его все же примут, дискуссия все-таки кристаллизуется. Это не будет огромным шагом вперед, скорее латание дыр", - сказал Ландсбергис журналистам в понедельник перед началом совета глав МИД стран ЕС. По его словам, в двенадцатом пакете не идет речи "о промышленности, секторах, конкретных предприятиях", как это было при обсуждении более ранних санкционных списков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планировал представить к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза. При этом, как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, евросоюз
Глава МИД Литвы раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Литвы: 12-й пакет антироссийских санкций ЕС не станет прорывным
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС в результате будет принят, однако после долгой дискуссии он "ослабел" и поэтому не станет "огромным шагом вперед".
"Как я часто видел ранее, чем дольше длятся переговоры, тем слабее пакеты. То же и здесь. Надеюсь, что в какой-то форме его все же примут, дискуссия все-таки кристаллизуется. Это не будет огромным шагом вперед, скорее латание дыр", - сказал Ландсбергис журналистам в понедельник перед началом совета глав МИД стран ЕС.
По его словам, в двенадцатом пакете не идет речи "о промышленности, секторах, конкретных предприятиях", как это было при обсуждении более ранних санкционных списков.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
планировал представить к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готовый 12-й пакет санкций против России
. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза. При этом, как заявил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо
, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.
Европа готовится к ликвидации