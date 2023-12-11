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Названа причина возвращения рейса Москва — Ханты-Мансийск в аэропорт вылета - РИА Новости, 11.12.2023
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11:52 11.12.2023 (обновлено: 12:05 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/samolet-1915031746.html
Названа причина возвращения рейса Москва — Ханты-Мансийск в аэропорт вылета
Названа причина возвращения рейса Москва — Ханты-Мансийск в аэропорт вылета - РИА Новости, 11.12.2023
Названа причина возвращения рейса Москва — Ханты-Мансийск в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Москва – Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт вылета из-за механических проблем с крылом, сообщила Уральская транспортная... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:52
2023-12-11T12:05
происшествия
ханты-мансийск
москва
ютэйр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Москва – Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт вылета из-за механических проблем с крылом, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "Транспортной прокуратурой установлено, что 11 декабря в 00.36 мск при взлете воздушного суда, выполняющего рейс UТ-351 ПАО "Авиакомпания ЮТэйр", следующего по маршруту Москва ("Внуково") – Ханты-Мансийск, командир воздушного судна доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета", – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка прошла благополучно. После замены воздушного судна 66 пассажиров были доставлены в аэропорт назначения. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, добавили в ведомстве.
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происшествия, ханты-мансийск, москва, ютэйр
Происшествия, Ханты-Мансийск, Москва, ЮТэйр
Названа причина возвращения рейса Москва — Ханты-Мансийск в аэропорт вылета

Прокуратура: вылетевший в Югру борт вернулся в Москву по технической причине

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" рейсом Москва – Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт вылета из-за механических проблем с крылом, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«
"Транспортной прокуратурой установлено, что 11 декабря в 00.36 мск при взлете воздушного суда, выполняющего рейс UТ-351 ПАО "Авиакомпания ЮТэйр", следующего по маршруту Москва ("Внуково") – Ханты-Мансийск, командир воздушного судна доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета", – говорится в сообщении.
Отмечается, что посадка прошла благополучно. После замены воздушного судна 66 пассажиров были доставлены в аэропорт назначения. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияХанты-МансийскМоскваЮТэйр
 
 
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