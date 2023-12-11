https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий - РИА Новости, 11.12.2023
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий
Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:38
2023-12-11T13:38
2023-12-11T13:38
ярославская область
ярославская область
ярославль
рыбинск
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909188500_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_895acd9b6ff04dda68d042c5e7a54932.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, по инициативе губернатора 1 миллиард рублей будет направлен на приведение в порядок фасадов зданий в исторических центрах Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского, Углича. В областном центре работы проведут на зданиях, находящихся в зоне ЮНЕСКО, на улицах, которые в перспективе могут стать пешеходными. Глава региона Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым осмотрел объекты, которые должны быть включены в план ремонта в приоритетном порядке. "Сегодня мы даем старт большой работе по приведению исторических центров наших городов в порядок. Нам надо сделать так, чтобы в области не осталось запущенных и руинированных объектов, недостроев и в регионе было красиво и уютно", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, средства будут направлены на ремонт фасадов зданий областной и муниципальной собственности и многоквартирных домов. "Бесхозные строения заберем на региональный или муниципальный баланс и тоже отремонтируем. Очень надеемся, что бизнес подхватит наше начинание и также станет приводить свои здания в порядок", - подчеркнул глава Ярославской области. Михаил Евраев поручил в дальнейшем, после окончания работ по ремонту, украсить исторические здания архитектурной подсветкой.
https://ria.ru/20231208/otdykh-1914694341.html
https://ria.ru/20231206/rekultivatsiya-1914233197.html
ярославская область
ярославль
рыбинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909188500_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_47bed1032b8109e7cd286111a7728f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, по инициативе губернатора 1 миллиард рублей будет направлен на приведение в порядок фасадов зданий в исторических центрах Ярославля
, Рыбинска
, Ростова
, Переславля-Залесского
, Углича
.
В областном центре работы проведут на зданиях, находящихся в зоне ЮНЕСКО
, на улицах, которые в перспективе могут стать пешеходными. Глава региона Михаил Евраев
вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым осмотрел объекты, которые должны быть включены в план ремонта в приоритетном порядке.
"Сегодня мы даем старт большой работе по приведению исторических центров наших городов в порядок. Нам надо сделать так, чтобы в области не осталось запущенных и руинированных объектов, недостроев и в регионе было красиво и уютно", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Ярославская область стала лучшей в ЦФО по организации летнего отдыха детей
По словам губернатора, средства будут направлены на ремонт фасадов зданий областной и муниципальной собственности и многоквартирных домов.
"Бесхозные строения заберем на региональный или муниципальный баланс и тоже отремонтируем. Очень надеемся, что бизнес подхватит наше начинание и также станет приводить свои здания в порядок", - подчеркнул глава Ярославской области.
Михаил Евраев поручил в дальнейшем, после окончания работ по ремонту, украсить исторические здания архитектурной подсветкой.
Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским завершат в декабре