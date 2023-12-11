https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html

Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий

Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий - РИА Новости, 11.12.2023

Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий

Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:38

2023-12-11T13:38

2023-12-11T13:38

ярославская область

ярославская область

ярославль

рыбинск

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, по инициативе губернатора 1 миллиард рублей будет направлен на приведение в порядок фасадов зданий в исторических центрах Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского, Углича. В областном центре работы проведут на зданиях, находящихся в зоне ЮНЕСКО, на улицах, которые в перспективе могут стать пешеходными. Глава региона Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым осмотрел объекты, которые должны быть включены в план ремонта в приоритетном порядке. "Сегодня мы даем старт большой работе по приведению исторических центров наших городов в порядок. Нам надо сделать так, чтобы в области не осталось запущенных и руинированных объектов, недостроев и в регионе было красиво и уютно", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, средства будут направлены на ремонт фасадов зданий областной и муниципальной собственности и многоквартирных домов. "Бесхозные строения заберем на региональный или муниципальный баланс и тоже отремонтируем. Очень надеемся, что бизнес подхватит наше начинание и также станет приводить свои здания в порядок", - подчеркнул глава Ярославской области. Михаил Евраев поручил в дальнейшем, после окончания работ по ремонту, украсить исторические здания архитектурной подсветкой.

https://ria.ru/20231208/otdykh-1914694341.html

https://ria.ru/20231206/rekultivatsiya-1914233197.html

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рыбинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев