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Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий - РИА Новости, 11.12.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:38 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/remont-1915058592.html
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий - РИА Новости, 11.12.2023
Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий
Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:38
2023-12-11T13:38
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михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного правительства. По данным пресс-службы, по инициативе губернатора 1 миллиард рублей будет направлен на приведение в порядок фасадов зданий в исторических центрах Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского, Углича. В областном центре работы проведут на зданиях, находящихся в зоне ЮНЕСКО, на улицах, которые в перспективе могут стать пешеходными. Глава региона Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым осмотрел объекты, которые должны быть включены в план ремонта в приоритетном порядке. "Сегодня мы даем старт большой работе по приведению исторических центров наших городов в порядок. Нам надо сделать так, чтобы в области не осталось запущенных и руинированных объектов, недостроев и в регионе было красиво и уютно", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, средства будут направлены на ремонт фасадов зданий областной и муниципальной собственности и многоквартирных домов. "Бесхозные строения заберем на региональный или муниципальный баланс и тоже отремонтируем. Очень надеемся, что бизнес подхватит наше начинание и также станет приводить свои здания в порядок", - подчеркнул глава Ярославской области. Михаил Евраев поручил в дальнейшем, после окончания работ по ремонту, украсить исторические здания архитектурной подсветкой.
https://ria.ru/20231208/otdykh-1914694341.html
https://ria.ru/20231206/rekultivatsiya-1914233197.html
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ярославская область, ярославль, рыбинск, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Рыбинск, Михаил Евраев

Ярославская область выделит миллиард рублей на ремонт исторических зданий

© iStock.com / JackFВид на город Рыбинск
Вид на город Рыбинск - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / JackF
Вид на город Рыбинск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделит 1 миллиард рублей на ремонт фасадов исторических зданий в крупнейших городах региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным пресс-службы, по инициативе губернатора 1 миллиард рублей будет направлен на приведение в порядок фасадов зданий в исторических центрах Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля-Залесского, Углича.
В областном центре работы проведут на зданиях, находящихся в зоне ЮНЕСКО, на улицах, которые в перспективе могут стать пешеходными. Глава региона Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля Артемом Молчановым осмотрел объекты, которые должны быть включены в план ремонта в приоритетном порядке.
"Сегодня мы даем старт большой работе по приведению исторических центров наших городов в порядок. Нам надо сделать так, чтобы в области не осталось запущенных и руинированных объектов, недостроев и в регионе было красиво и уютно", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
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По словам губернатора, средства будут направлены на ремонт фасадов зданий областной и муниципальной собственности и многоквартирных домов.
"Бесхозные строения заберем на региональный или муниципальный баланс и тоже отремонтируем. Очень надеемся, что бизнес подхватит наше начинание и также станет приводить свои здания в порядок", - подчеркнул глава Ярославской области.
Михаил Евраев поручил в дальнейшем, после окончания работ по ремонту, украсить исторические здания архитектурной подсветкой.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльРыбинскМихаил Евраев
 
 
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