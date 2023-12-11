https://ria.ru/20231211/razgovor-1915022182.html

Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ

Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ

Разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут, передает агентство... РИА Новости, 11.12.2023

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного члена украинской делегации. Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что на встрече в Буэнос-Айресе Орбан сообщил Зеленскому, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество. "Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут", - приводит агентство слова представителя украинской делегации. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам. Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, виктор орбан, аргентина, владимир зеленский, венгрия, евросоюз