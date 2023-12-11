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Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
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11:11 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/razgovor-1915022182.html
Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ
Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ
Разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут, передает агентство... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:11
2023-12-11T11:11
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного члена украинской делегации. Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что на встрече в Буэнос-Айресе Орбан сообщил Зеленскому, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество. "Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут", - приводит агентство слова представителя украинской делегации. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам. Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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в мире, украина, виктор орбан, аргентина, владимир зеленский, венгрия, евросоюз
В мире, Украина, Виктор Орбан, Аргентина, Владимир Зеленский, Венгрия, Евросоюз
Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ

Блумберг: разговор Орбана с Зеленским в Аргентине длился от 10 до 15 минут

© AFP 2023 / Alejandro PagniПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / Alejandro Pagni
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного члена украинской делегации.
Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что на встрече в Буэнос-Айресе Орбан сообщил Зеленскому, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.
"Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут", - приводит агентство слова представителя украинской делегации.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.
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Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
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