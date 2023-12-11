Разговор Орбана с Зеленским продлился от 10 до 15 минут, пишут СМИ
Блумберг: разговор Орбана с Зеленским в Аргентине длился от 10 до 15 минут
© AFP 2023 / Alejandro PagniПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Разговор премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины продолжался от 10 до 15 минут, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного члена украинской делегации.
Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что на встрече в Буэнос-Айресе Орбан сообщил Зеленскому, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.
"Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут", - приводит агентство слова представителя украинской делегации.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.
Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.