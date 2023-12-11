https://ria.ru/20231211/rasstrel-1915154999.html

Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 11.12.2023

Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, убившего мирного жителя Мариуполя 28 пулями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:25

2023-12-11T18:25

2023-12-11T18:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, убившего мирного жителя Мариуполя 28 пулями, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении в отношении 34-летнего техника 2 роты 503 отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Руслана Шмидта", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что Шмидт с 27 апреля по 2 мая 2022 года совместно с иными военнослужащими вооруженных сил Украины находился на пересечении улицы Ломизова и переулка Цимлянского Мариуполя. В один из дней Шмидт заметил гражданского, по радиосвязи доложил командиру об этом и получил приказ о "ликвидации" мирного жителя. С расстояния около 200 метров Шмидт расстрелял из автомата мужчину, выпустив по нему почти весь рожок - 28 пуль. Мирный житель погиб на месте. Шмидт признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шмидта к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html

https://ria.ru/20231128/ukraina-1912335350.html

донецкая народная республика

мариуполь

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь