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Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/rasstrel-1915154999.html
Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя
Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 11.12.2023
Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, убившего мирного жителя Мариуполя 28 пулями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:25
2023-12-11T18:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, убившего мирного жителя Мариуполя 28 пулями, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении в отношении 34-летнего техника 2 роты 503 отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Руслана Шмидта", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что Шмидт с 27 апреля по 2 мая 2022 года совместно с иными военнослужащими вооруженных сил Украины находился на пересечении улицы Ломизова и переулка Цимлянского Мариуполя. В один из дней Шмидт заметил гражданского, по радиосвязи доложил командиру об этом и получил приказ о "ликвидации" мирного жителя. С расстояния около 200 метров Шмидт расстрелял из автомата мужчину, выпустив по нему почти весь рожок - 28 пуль. Мирный житель погиб на месте. Шмидт признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шмидта к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского морпеха, убившего мирного жителя Мариуполя 28 пулями, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный Суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении в отношении 34-летнего техника 2 роты 503 отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Руслана Шмидта", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что Шмидт с 27 апреля по 2 мая 2022 года совместно с иными военнослужащими вооруженных сил Украины находился на пересечении улицы Ломизова и переулка Цимлянского Мариуполя. В один из дней Шмидт заметил гражданского, по радиосвязи доложил командиру об этом и получил приказ о "ликвидации" мирного жителя.
С расстояния около 200 метров Шмидт расстрелял из автомата мужчину, выпустив по нему почти весь рожок - 28 пуль. Мирный житель погиб на месте.
Шмидт признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шмидта к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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