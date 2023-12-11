https://ria.ru/20231211/rafakh-1915031387.html

Рафах на юге сектора Газа не справится с потоком беженцев, пишут СМИ

Рафах на юге сектора Газа не справится с потоком беженцев, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Рафах на юге сектора Газа не справится с потоком беженцев, пишут СМИ

Инфраструктура города Рафах на юге сектора Газа не справится с наплывом беженцев, вызванным операцией армии Израиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:50

2023-12-11T11:50

2023-12-11T11:54

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Инфраструктура города Рафах на юге сектора Газа не справится с наплывом беженцев, вызванным операцией армии Израиля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновника ООН. Ранее агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что более 600 тысяч человек в секторе Газа получили приказ эвакуироваться. Около 250 тысячам человек с севера анклава приходится эвакуироваться уже не в первый раз. Новый приказ об эвакуации вызвал панику и страх у людей, отмечает БАПОР. Чиновники ООН предупреждают, что Рафах становится перегруженным на фоне израильского наступления и приказов эвакуироваться, из-за чего 85% из 2,3 миллиона жителей Газы переместились на юг. Приграничный Рафах - самый дальний пункт назначения, куда они могут попасть, поскольку граница с Египтом закрыта. "Его (Рафаха - ред.) инфраструктура не справится с перемещенным населением, которое может достичь миллиона", - говорится в сообщении издания издания. Газета пишет, что людям в городе не хватает еды, чистой воды и электричества, многие живут прямо на улицах, так как ставшие приютами школы ООН переполнены. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231204/evakuatsiya-1913545260.html

https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, владимир путин, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году