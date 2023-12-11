https://ria.ru/20231211/putin-1915146969.html

Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"

Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 11.12.2023

Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" приняла уже более миллиона вопросов через СМС и телефонные звонки, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:00

2023-12-11T18:00

2023-12-11T18:38

владимир путин

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265940_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_98d4b875c3a34d56fde4a38f54689e3c.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" приняла уже более миллиона вопросов через СМС и телефонные звонки, сообщил телеканал "Россия 24".Начиная с 1 декабря операторам call-центра поступило 740 тысяч звонков, более 270 тысяч вопросов пришло по СМС.Задать свои вопросы можно одним из следующих способов:Глава государства ответит на вопросы журналистов и жителей России 14 декабря в 12:00.По количеству вопросов, как сообщается, лидирует Центральный федеральный округ, на втором месте — Приволжье, третью строчку занимает Северо-Западный федеральный округ.Как заявил на минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, каждый россиянин, который отправит вопрос Путину, получит ответ. Он пояснил, что глава государства сможет ответить на несколько десятков вопросов лично в прямом эфире, а все остальные обращения передадут в Народный фронт, который будет прорабатывать их с главами регионов.

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия