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Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 11.12.2023
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" приняла уже более миллиона вопросов через СМС и телефонные звонки, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:00
2023-12-11T18:00
2023-12-11T18:38
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" приняла уже более миллиона вопросов через СМС и телефонные звонки, сообщил телеканал "Россия 24".Начиная с 1 декабря операторам call-центра поступило 740 тысяч звонков, более 270 тысяч вопросов пришло по СМС.Задать свои вопросы можно одним из следующих способов:Глава государства ответит на вопросы журналистов и жителей России 14 декабря в 12:00.По количеству вопросов, как сообщается, лидирует Центральный федеральный округ, на втором месте — Приволжье, третью строчку занимает Северо-Западный федеральный округ.Как заявил на минувшей неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, каждый россиянин, который отправит вопрос Путину, получит ответ. Он пояснил, что глава государства сможет ответить на несколько десятков вопросов лично в прямом эфире, а все остальные обращения передадут в Народный фронт, который будет прорабатывать их с главами регионов.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
К "Итогам года с Путиным" поступило более 270 тысяч вопросов по СМС с 1 декабря