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Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М" - РИА Новости, 11.12.2023
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15:40 11.12.2023 (обновлено: 16:50 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/putin-1915100352.html
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М" - РИА Новости, 11.12.2023
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"
Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:40
2023-12-11T16:50
безопасность
россия
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и береговым объектам, заявил президент РФ Владимир Путин."Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - сказал Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"

Путин: "Ясень М" могут наносить удар по надводным целям и береговым объектам

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск на производственном объединении Севмаш в Северодвинске. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и береговым объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - сказал Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск на производственном объединении Севмаш в Северодвинске. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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