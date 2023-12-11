https://ria.ru/20231211/putin-1915100352.html

Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"

Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М" - РИА Новости, 11.12.2023

Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"

Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:40

2023-12-11T15:40

2023-12-11T16:50

безопасность

россия

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и береговым объектам, заявил президент РФ Владимир Путин."Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - сказал Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

https://ria.ru/20231211/raketonostsy-1915099315.html

россия

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Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин