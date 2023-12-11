https://ria.ru/20231211/putin-1915100352.html
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М" - РИА Новости, 11.12.2023
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"
Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:40
2023-12-11T15:40
2023-12-11T16:50
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915126709_0:179:2997:1864_1920x0_80_0_0_6229cb6249d91d389c538f2ee9923b6a.jpg
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и береговым объектам, заявил президент РФ Владимир Путин."Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - сказал Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".
https://ria.ru/20231211/raketonostsy-1915099315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о подводных лодках "Ясень М"
Путин: "Ясень М" могут наносить удар по надводным целям и береговым объектам
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием, они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и береговым объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - сказал Путин на церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".
Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами