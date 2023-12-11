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"Александр III" и "Красноярск" скоро заступят на вахту, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2023
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15:22 11.12.2023 (обновлено: 17:00 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/putin-1915093885.html
"Александр III" и "Красноярск" скоро заступят на вахту, заявил Путин
"Александр III" и "Красноярск" скоро заступят на вахту, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2023
"Александр III" и "Красноярск" скоро заступят на вахту, заявил Путин
В скором времени ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:22
2023-12-11T17:00
безопасность
владимир путин
россия
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. В скором времени ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, сообщил президент РФ Владимир Путин"Уже в скором времени подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".Атомная подлодка "Красноярск" была заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021 года. Относится к четвертому поколению атомоходов. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Как и головная АПЛ проекта "Ясень-М" - "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.Атомный подводный крейсер "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015 года, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
https://ria.ru/20231211/korabli-1915093788.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
"Александр III" и "Красноярск" скоро заступят на вахту, заявил Путин

Путин: "Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск на производственном объединении Севмаш в Северодвинске. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. В скором времени ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, сообщил президент РФ Владимир Путин
"Уже в скором времени подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Вчера, 15:22
Атомная подлодка "Красноярск" была заложена 27 июля 2014 года и выведена из эллинга 30 июля 2021 года. Относится к четвертому поколению атомоходов. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Как и головная АПЛ проекта "Ясень-М" - "Казань", принятая в состав ВМФ 7 мая 2021 года, этот корабль обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и материалы.
Атомный подводный крейсер "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Судно также относится к четвертому поколению атомоходов. Оно было заложено 18 декабря 2015 года, выведено из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
Путин: С такими моряками Россия будет чувствовать себя в безопасности - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках
Вчера, 15:19
 
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