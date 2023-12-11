https://ria.ru/20231211/putin-1915093002.html
Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках
Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках - РИА Новости, 11.12.2023
Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках
Владимир Путин на заводе "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:19
2023-12-11T15:19
2023-12-11T16:11
безопасность
россия
владимир путин
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заводе "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск"."Приветствую вас в этот знаменательный день — день, когда на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" поднимаются военно-морские флаги и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота", — сказал президент.Он отметил, что ВМФ последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением, наращивается серийное производство.Так, "Император Александр III" — седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", каждый из которых вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Крейсер "Красноярск" — четвертый в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень". Оба относятся к четвертому поколению атомоходов.Подводные ракетоносцы войдут в состав Тихоокеанского флота.Президент напомнил, что в ближайшие годы со стапелей "Севмаша" сойдут еще три лодки класса "Борей-А", одновременно строятся пять кораблей класса "Ясень-М".Путин заверил, что планы по созданию подводных и надводных кораблей будут выполнены, и поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу.
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Путин: "С такими моряками Россия будет чувствовать себя в безопасности"
"С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности". Путин после церемонии поднятия флагов оставил запись, в которой оценил новые подлодки.
2023-12-11T15:19
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках
Путин: ракетоносцы "Александр III" и "Красноярск" не имеют себе равных
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости.
Владимир Путин на заводе "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии
поднятия военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".
«
"Приветствую вас в этот знаменательный день — день, когда на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" поднимаются военно-морские флаги и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота", — сказал президент.
Он отметил, что ВМФ последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением, наращивается серийное производство.
Так, "Император Александр III" — седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", каждый из которых вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Крейсер "Красноярск" — четвертый в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень". Оба относятся к четвертому поколению атомоходов.
Подводные ракетоносцы войдут в состав Тихоокеанского флота.
Президент напомнил, что в ближайшие годы со стапелей "Севмаша
" сойдут еще три лодки класса "Борей-А", одновременно строятся пять кораблей класса "Ясень-М".
Путин заверил, что планы по созданию подводных и надводных кораблей будут выполнены, и поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу.
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