https://ria.ru/20231211/putin-1915093002.html

Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках

Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках - РИА Новости, 11.12.2023

Путин принял участие в поднятии флагов на новых атомных подводных лодках

Владимир Путин на заводе "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:19

2023-12-11T15:19

2023-12-11T16:11

безопасность

россия

владимир путин

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заводе "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск"."Приветствую вас в этот знаменательный день — день, когда на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" поднимаются военно-морские флаги и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота", — сказал президент.Он отметил, что ВМФ последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением, наращивается серийное производство.Так, "Император Александр III" — седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", каждый из которых вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Крейсер "Красноярск" — четвертый в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень". Оба относятся к четвертому поколению атомоходов.Подводные ракетоносцы войдут в состав Тихоокеанского флота.Президент напомнил, что в ближайшие годы со стапелей "Севмаша" сойдут еще три лодки класса "Борей-А", одновременно строятся пять кораблей класса "Ясень-М".Путин заверил, что планы по созданию подводных и надводных кораблей будут выполнены, и поблагодарил коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу.

https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html

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Путин: "С такими моряками Россия будет чувствовать себя в безопасности" "С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности". Путин после церемонии поднятия флагов оставил запись, в которой оценил новые подлодки. 2023-12-11T15:19 true PT1M19S

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безопасность, россия, владимир путин