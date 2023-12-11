https://ria.ru/20231211/putin-1915091141.html

Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена

Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена - РИА Новости, 11.12.2023

Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена

Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:15

2023-12-11T15:15

2023-12-11T15:23

россия

владимир путин

безопасность

арктика

дальний восток

александр i

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg

СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин."Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III"."Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231128/podlodka-1912255008.html

россия

арктика

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность, арктика, дальний восток, александр i