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Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена - РИА Новости, 11.12.2023
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15:15 11.12.2023 (обновлено: 15:23 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/putin-1915091141.html
Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена
Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена - РИА Новости, 11.12.2023
Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена
Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:15
2023-12-11T15:23
россия
владимир путин
безопасность
арктика
дальний восток
александр i
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин."Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III"."Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - добавил Путин.
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россия
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россия, владимир путин, безопасность, арктика, дальний восток, александр i
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Арктика, Дальний Восток, Александр I
Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена

Путин: работа по повышению морской мощи России будет продолжена

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Работа по повышению морской мощи России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".
"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - добавил Путин.
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РоссияВладимир ПутинБезопасностьАрктикаДальний ВостокАлександр I
 
 
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