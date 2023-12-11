https://ria.ru/20231211/putin-1915083866.html

Путин прибыл в Архангельскую область

Путин прибыл в Архангельскую область - РИА Новости, 11.12.2023

Путин прибыл в Архангельскую область

Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:49

2023-12-11T14:49

2023-12-11T15:11

архангельская область

севмаш

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер в понедельник посещает Архангельск и Северодвинск.Это первая поездка Путина после того, как он в минувшую пятницу объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в марте следующего года.С начала декабря глава государства совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также посетил Пятигорск, где провел заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодежи.На ближайший четверг у Путина запланированы совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия.

https://ria.ru/20231211/uvedomlenie-1915059249.html

архангельская область

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архангельская область, севмаш, владимир путин