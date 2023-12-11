https://ria.ru/20231211/putin-1915083866.html
Путин прибыл в Архангельскую область
Путин прибыл в Архангельскую область - РИА Новости, 11.12.2023
Путин прибыл в Архангельскую область
Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:49
2023-12-11T14:49
2023-12-11T15:11
архангельская область
севмаш
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер в понедельник посещает Архангельск и Северодвинск.Это первая поездка Путина после того, как он в минувшую пятницу объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в марте следующего года.С начала декабря глава государства совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также посетил Пятигорск, где провел заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодежи.На ближайший четверг у Путина запланированы совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия.
https://ria.ru/20231211/uvedomlenie-1915059249.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, севмаш, владимир путин
Архангельская область, Севмаш, Владимир Путин
Путин прибыл в Архангельскую область
Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит "Севмаш"