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Путин прибыл в Архангельскую область - РИА Новости, 11.12.2023
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14:49 11.12.2023 (обновлено: 15:11 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/putin-1915083866.html
Путин прибыл в Архангельскую область
Путин прибыл в Архангельскую область - РИА Новости, 11.12.2023
Путин прибыл в Архангельскую область
Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:49
2023-12-11T15:11
архангельская область
севмаш
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер в понедельник посещает Архангельск и Северодвинск.Это первая поездка Путина после того, как он в минувшую пятницу объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в марте следующего года.С начала декабря глава государства совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также посетил Пятигорск, где провел заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодежи.На ближайший четверг у Путина запланированы совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия.
https://ria.ru/20231211/uvedomlenie-1915059249.html
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архангельская область, севмаш, владимир путин
Архангельская область, Севмаш, Владимир Путин
Путин прибыл в Архангельскую область

Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит "Севмаш"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит завод "Севмаш" и примет участие в церемонии поднятия флага, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер в понедельник посещает Архангельск и Северодвинск.
Это первая поездка Путина после того, как он в минувшую пятницу объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в марте следующего года.
С начала декабря глава государства совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также посетил Пятигорск, где провел заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодежи.
На ближайший четверг у Путина запланированы совмещенные большая пресс-конференция и прямая линия.
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Архангельская областьСевмашВладимир Путин
 
 
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