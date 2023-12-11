https://ria.ru/20231211/putin-1915082093.html
Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск
Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск - РИА Новости, 11.12.2023
Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск
Президент России Владимир Путин сегодня посещает Архангельск и Северодвинск, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:43
2023-12-11T14:43
2023-12-11T14:47
владимир путин
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северодвинск
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня посещает Архангельск и Северодвинск, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Это так", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html
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владимир путин, архангельск, россия, северодвинск
Владимир Путин, Архангельск, Россия, Северодвинск
Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск
Песков: Путин сегодня посещает Архангельск и Северодвинск