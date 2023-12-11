https://ria.ru/20231211/putin-1915082093.html

Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск

Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск - РИА Новости, 11.12.2023

Путин сегодня посетит Архангельск и Северодвинск

Президент России Владимир Путин сегодня посещает Архангельск и Северодвинск, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:43

2023-12-11T14:43

2023-12-11T14:47

владимир путин

архангельск

россия

северодвинск

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня посещает Архангельск и Северодвинск, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Это так", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html

архангельск

россия

северодвинск

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владимир путин, архангельск, россия, северодвинск