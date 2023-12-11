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"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине - РИА Новости, 11.12.2023
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11:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/putin-1915021628.html
"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине
"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине - РИА Новости, 11.12.2023
"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине
Мирные переговоры по завершению конфликта на Украине будут идти на условиях президента России Владимира Путина, заявил политический обозреватель Джимми Дор в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:08
2023-12-11T11:08
политика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мирные переговоры по завершению конфликта на Украине будут идти на условиях президента России Владимира Путина, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.&quot;Украина никогда не сможет победить Россию в этой войне, сколько бы миллиардов долларов вы ей ни прислали. Украинцы проиграли войну, и теперь им придется пойти на мирное соглашение. И угадайте, кто будет определять условия? Условия ставит Владимир Путин&quot;, — утверждает ведущий.Эксперт также отметил, что Украина никогда не была демократическим государством, сколько бы ни называли ее так западные политики, поскольку правительство в Киеве репрессирует любого, кто пойдет против президента страны Владимира Зеленского.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231211/soyuzniki-1915010332.html
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политика, в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев, youtube, алексей данилов
Политика, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, YouTube, Алексей Данилов
"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине

Эксперт Дор: мирные переговоры по Украине будут идти на условиях Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мирные переговоры по завершению конфликта на Украине будут идти на условиях президента России Владимира Путина, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.
«

"Украина никогда не сможет победить Россию в этой войне, сколько бы миллиардов долларов вы ей ни прислали. Украинцы проиграли войну, и теперь им придется пойти на мирное соглашение. И угадайте, кто будет определять условия? Условия ставит Владимир Путин", — утверждает ведущий.

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Эксперт также отметил, что Украина никогда не была демократическим государством, сколько бы ни называли ее так западные политики, поскольку правительство в Киеве репрессирует любого, кто пойдет против президента страны Владимира Зеленского.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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