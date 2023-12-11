https://ria.ru/20231211/putin-1915021628.html

"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине

"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине - РИА Новости, 11.12.2023

"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине

Мирные переговоры по завершению конфликта на Украине будут идти на условиях президента России Владимира Путина, заявил политический обозреватель Джимми Дор в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:08

2023-12-11T11:08

2023-12-11T11:08

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мирные переговоры по завершению конфликта на Украине будут идти на условиях президента России Владимира Путина, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube."Украина никогда не сможет победить Россию в этой войне, сколько бы миллиардов долларов вы ей ни прислали. Украинцы проиграли войну, и теперь им придется пойти на мирное соглашение. И угадайте, кто будет определять условия? Условия ставит Владимир Путин", — утверждает ведущий.Эксперт также отметил, что Украина никогда не была демократическим государством, сколько бы ни называли ее так западные политики, поскольку правительство в Киеве репрессирует любого, кто пойдет против президента страны Владимира Зеленского.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231211/soyuzniki-1915010332.html

https://ria.ru/20231211/katastrofa-1915005071.html

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