"Ставит условия". В США признали неприятную правду об Украине и Путине
Эксперт Дор: мирные переговоры по Украине будут идти на условиях Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мирные переговоры по завершению конфликта на Украине будут идти на условиях президента России Владимира Путина, заявил политический обозреватель Джимми Дор в эфире своего шоу на YouTube.
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"Украина никогда не сможет победить Россию в этой войне, сколько бы миллиардов долларов вы ей ни прислали. Украинцы проиграли войну, и теперь им придется пойти на мирное соглашение. И угадайте, кто будет определять условия? Условия ставит Владимир Путин", — утверждает ведущий.
Эксперт также отметил, что Украина никогда не была демократическим государством, сколько бы ни называли ее так западные политики, поскольку правительство в Киеве репрессирует любого, кто пойдет против президента страны Владимира Зеленского.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.