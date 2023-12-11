https://ria.ru/20231211/provokatsiya-1915116400.html

Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России

Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России - РИА Новости, 11.12.2023

Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России

Служба безопасности Украины (СБУ) может провести химическую провокацию в зоне активно наступающей группировки российской армии, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:23

2023-12-11T16:23

2023-12-11T16:23

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) может провести химическую провокацию в зоне активно наступающей группировки российской армии, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов. "По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20231128/putin-1912432266.html

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игорь кириллов, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы рф