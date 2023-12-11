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Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/provokatsiya-1915116400.html
Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России
Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России
Служба безопасности Украины (СБУ) может провести химическую провокацию в зоне активно наступающей группировки российской армии, заявил на брифинге начальник... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:23
2023-12-11T16:23
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) может провести химическую провокацию в зоне активно наступающей группировки российской армии, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов. "По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20231128/putin-1912432266.html
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игорь кириллов, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны допустило химическую провокацию СБУ в зоне наступления ВС России

МО: СБУ может провести химическую провокацию в зоне наступления ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) может провести химическую провокацию в зоне активно наступающей группировки российской армии, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его данным, Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов.
"По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных сил России", - сказал Кириллов.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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