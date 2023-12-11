https://ria.ru/20231211/provokatsiya-1915113696.html
Минобороны заявило, что Украина готовит антироссийскую провокацию
Минобороны заявило, что Украина готовит антироссийскую провокацию - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны заявило, что Украина готовит антироссийскую провокацию
Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов, сообщил начальник войск РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:20
2023-12-11T16:20
2023-12-11T16:20
украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. С учётом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США. По его словам, с этой целью служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству украинскую компанию "Реалаб", которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. "Через данную фирму в октябре-ноябре текущего года произведена закупка в Германии "малой партии" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании "ХОНИВЕЛ РИСЕЧ КЭМИКЭЛЗ", - сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, игорь кириллов, россия, в мире
Украина, Игорь Кириллов, Россия, В мире
Минобороны заявило, что Украина готовит антироссийскую провокацию
Кириллов: Украина готовит провокацию против РФ с применением отравляющих веществ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спецслужбы Украины готовят антироссийскую провокацию с применением отравляющих веществ, для этого в Германии закуплена партия химикатов, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. С учётом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН
и мировых СМИ", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США
.
По его словам, с этой целью служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству украинскую компанию "Реалаб", которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров.
"Через данную фирму в октябре-ноябре текущего года произведена закупка в Германии "малой партии" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании "ХОНИВЕЛ РИСЕЧ КЭМИКЭЛЗ", - сообщил Кириллов.
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