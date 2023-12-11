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Преимущество за Москвой. СМИ раскрыли причину провала США по Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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15:19 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/proval-1915092660.html
Преимущество за Москвой. СМИ раскрыли причину провала США по Украине
Преимущество за Москвой. СМИ раскрыли причину провала США по Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Преимущество за Москвой. СМИ раскрыли причину провала США по Украине
Украина может потерять американскую поддержку из-за отсутствия ясных целей у президента США Джо Байдена по завершению конфликта, пишет The Washington Times. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:19
2023-12-11T15:19
политика
в мире
украина
сша
киев
джо байден
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украина может потерять американскую поддержку из-за отсутствия ясных целей у президента США Джо Байдена по завершению конфликта, пишет The Washington Times.&quot;Из-за отсутствия ясности американская военная помощь Украине находится под большим вопросом. Республиканцы требуют, чтобы президент сформулировал четкий путь к завершению конфликта для Украины, прежде чем они подпишут застопорившийся пакет администрации на финансирование в размере 61,4 миллиарда долларов&quot;, — говорится в материале.Как написали обозреватели, администрация Джо Байдена все никак не может дать конкретных причин, почему именно должны американцы и дальше поддерживать Киев и продолжать кровопролитие.Они предупредили, что в случае продолжение конфликта преимущество все равно останется за Москвой, поскольку Россия будет становиться лишь сильнее.В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов.Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
https://ria.ru/20231211/general-1915075400.html
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украина
сша
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политика, в мире, украина, сша, киев, джо байден
Политика, В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден
Преимущество за Москвой. СМИ раскрыли причину провала США по Украине

WT: Украина лишается поддержки США из-за отсутствия ясных целей в конфликте

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украина может потерять американскую поддержку из-за отсутствия ясных целей у президента США Джо Байдена по завершению конфликта, пишет The Washington Times.
«

"Из-за отсутствия ясности американская военная помощь Украине находится под большим вопросом. Республиканцы требуют, чтобы президент сформулировал четкий путь к завершению конфликта для Украины, прежде чем они подпишут застопорившийся пакет администрации на финансирование в размере 61,4 миллиарда долларов", — говорится в материале.

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Как написали обозреватели, администрация Джо Байдена все никак не может дать конкретных причин, почему именно должны американцы и дальше поддерживать Киев и продолжать кровопролитие.
Они предупредили, что в случае продолжение конфликта преимущество все равно останется за Москвой, поскольку Россия будет становиться лишь сильнее.
В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов.
Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
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