https://ria.ru/20231211/protsessory-1914967732.html

Материнские платы на российских процессорах начали серийно делать в Москве

Материнские платы на российских процессорах начали серийно делать в Москве - РИА Новости, 11.12.2023

Материнские платы на российских процессорах начали серийно делать в Москве

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал и запустил производство материнских плат с поддержкой российских процессоров, в компании РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:15

2023-12-11T07:15

2023-12-11T07:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработал и запустил производство материнских плат с поддержкой российских процессоров, в компании планируют в следующем году создать только для собственных нужд около 30 тыс. экземпляров, заявил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в месяц выпускает свыше 45 различных типов устройств объемом до 4 тысяч единиц. Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. При этом она сразу проектировалась под отечественные процессоры "Элвис" и "Байкал" с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения", — цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Компанией "Некс-Т" уже запущено производство материнских плат в Зеленограде. Ожидается, что в следующем году большую часть объема выпуска материнских плат будет размещено на производственных линиях площадки "Печатники", порядка 30 тысяч штук в год.В свою очередь, гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев завил, что в компании планируют закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, которые запланированы на следующий год. По словам гендиректора компании Владимира Крикушенко, на данный момент наблюдается большой спрос на отечественные материнские платы.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), где располагаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет - лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Овчинский сообщал, что московская компания создала собственные керамические плитки для защиты внутренней поверхности камеры сгорания газовых турбинных установок.

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https://ria.ru/20231208/svetodiody-1914486278.html

москва

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владислав овчинский, москва