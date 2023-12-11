https://ria.ru/20231211/protesty-1915069150.html

Венгерские дальнобойщики пускают на границе с Украиной по две машины в час

Венгерские дальнобойщики пускают на границе с Украиной по две машины в час - РИА Новости, 11.12.2023

Венгерские дальнобойщики пускают на границе с Украиной по две машины в час

Венгерские дальнобойщики начали анонсированную демонстрацию вблизи погранпункта Захонь-Чоп на украинской границе, в час пропускают по два грузовика в каждую из... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:11

2023-12-11T14:11

2023-12-11T14:11

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгерские дальнобойщики начали анонсированную демонстрацию вблизи погранпункта Захонь-Чоп на украинской границе, в час пропускают по два грузовика в каждую из сторон, на легковые машины и автобусы ограничения не распространяются, сообщил телеканал М1. "Подобно полякам и словакам венгерские грузоперевозчики тоже протестуют против агрессивной экспансии украинских предприятий. Сегодня дальнобойщики замедляют движение на трассе М4 вблизи погранпункта Захонь (с украинской стороны Чоп - ред.)... Личные автомобили и автобусы пропускают, а грузовики могут пересечь границу лишь по два в час в каждом направлении", - говорится в сообщении телеканала. Руководители венгерских логистических компаний заявляют, что украинские перевозчики существенно подрывают их бизнес, отмечает телеканал. Согласно информации на сайте венгерской полиции, время ожидания на КПП Захонь-Чоп для легковых автомобилей и автобусов составляет от получаса до часа, в то время как грузовикам придется ждать выезда из Венгрии более 48 часов. Как указал венгерский портал Utinform, из-за перегруженности венгерско-украинского погранперехода полиция Венгрии направляет часть фур в объезд к румынской границе, из-за чего на объездных трассах могут образовываться небольшие заторы протяженностью около километра. Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи ранее заявил, что венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сотен венгерских логистических предприятий оказались на грани разорения. Цель акции, которую планируют проводить до конца 2023 года - побудить Еврокомиссию пересмотреть льготный режим для украинских перевозчиков на территории ЕС. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Аналогичным образом в ноябре начала ухудшаться ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. В Венгрии к началу декабря очередь из грузовиков, перенаправленных из Польши и Словакии, достигала 1,4 тысячи машин и превышала 20 километров. Как сообщили РИА Новости в венгерской полиции, сотрудникам удалось за несколько дней сократить очередь на треть, поскольку ряд фур был перенаправлен на Румынию, однако очередь на КПП все равно занимала несколько часов.

https://ria.ru/20231210/granitsa-1914976740.html

https://ria.ru/20231210/ochered-1914895974.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, венгрия