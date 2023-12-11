https://ria.ru/20231211/protestuyuschie-1915179130.html

Польские протестующие перегородили дорогу на Украину на ранее открытом КПП

Польские протестующие перегородили дорогу на Украину на ранее открытом КПП - РИА Новости, 11.12.2023

Польские протестующие перегородили дорогу на Украину на ранее открытом КПП

Польские автоперевозчики фурой перегородили дорогу в сторону Украины на КПП "Дорогуск — Ягодин", который ранее сегодня открыли после длительной блокады,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:32

2023-12-11T20:32

2023-12-11T21:21

в мире

украина

киев

польша

тарас качка

матеуш моравецкий

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908680441_0:0:2554:1437_1920x0_80_0_0_5fb708afaabfc720ab6513a19dc536fe.png

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Польские автоперевозчики фурой перегородили дорогу в сторону Украины на КПП "Дорогуск — Ягодин", который ранее сегодня открыли после длительной блокады, передает телеканал ТСН. "Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.По словам украинских водителей, их не пропускают под предлогом того, что перегородившая дорогу фура сломалась.На опубликованных телеканалом кадрах можно увидеть, что поперек трассы стоит грузовик. Автор видео утверждает, что польские перевозчики "специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает". Ранее сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что блокада на одном из крупнейших пунктов пропуска на украинско-польской границе "Дорогуск — Ягодин" завершена. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231211/polsha-1915100770.html

https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html

https://ria.ru/20231207/ssha-1914300976.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, польша, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, вооруженные силы украины, всемирная торговая организация (вто)