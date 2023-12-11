https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации - РИА Новости, 11.12.2023
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации
Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации реализуют на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:58
2023-12-11T11:58
2023-12-11T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149602/52/1496025265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_571320d06608ecc7ce517fb37eb8c4e9.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации реализуют на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Оценить нововведение могут пассажиры, совершающие поездки по маршруту "Мострансавто" №478 "Жуковский - м. Котельники". Для использования оплаты проезда по геолокации следует включить Bluetooth, открыть приложение "Транспорт Подмосковья", и оно само определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какая стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру. Пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении "Транспорт Подмосковья" необходимо нажать кнопку "Оплата", отсканировать QR-код и подтвердить платеж. Новые способы оплаты проезда значительно сэкономят время пассажиров при посадке и сократят временные затраты в пути.
https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914466520.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149602/52/1496025265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48db8bfb9b30109877ff4537135b2715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации реализуют на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Оценить нововведение могут пассажиры, совершающие поездки по маршруту "Мострансавто
" №478 "Жуковский - м. Котельники".
Для использования оплаты проезда по геолокации следует включить Bluetooth, открыть приложение "Транспорт Подмосковья", и оно само определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какая стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру.
Пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении "Транспорт Подмосковья" необходимо нажать кнопку "Оплата", отсканировать QR-код и подтвердить платеж.
Новые способы оплаты проезда значительно сэкономят время пассажиров при посадке и сократят временные затраты в пути.
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья