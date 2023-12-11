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В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
11:58 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации - РИА Новости, 11.12.2023
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации
Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации реализуют на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:58
2023-12-11T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации реализуют на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Оценить нововведение могут пассажиры, совершающие поездки по маршруту "Мострансавто" №478 "Жуковский - м. Котельники". Для использования оплаты проезда по геолокации следует включить Bluetooth, открыть приложение "Транспорт Подмосковья", и оно само определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какая стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру. Пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении "Транспорт Подмосковья" необходимо нажать кнопку "Оплата", отсканировать QR-код и подтвердить платеж. Новые способы оплаты проезда значительно сэкономят время пассажиров при посадке и сократят временные затраты в пути.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации

В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВалидатор для оплаты проезда
Валидатор для оплаты проезда - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Валидатор для оплаты проезда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте по геолокации реализуют на территории Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Оценить нововведение могут пассажиры, совершающие поездки по маршруту "Мострансавто" №478 "Жуковский - м. Котельники".
Для использования оплаты проезда по геолокации следует включить Bluetooth, открыть приложение "Транспорт Подмосковья", и оно само определит, в какой автобус и на какой остановке сел пассажир, по какому маршруту следует и какая стоимость проезда на этом маршруте. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру.
Пассажиры также могут оплачивать проезд по специальному QR-коду, размещенному в салоне автобусов пилотного маршрута. В мобильном приложении "Транспорт Подмосковья" необходимо нажать кнопку "Оплата", отсканировать QR-код и подтвердить платеж.
Новые способы оплаты проезда значительно сэкономят время пассажиров при посадке и сократят временные затраты в пути.
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