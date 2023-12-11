https://ria.ru/20231211/prizyv-1914992440.html

Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России

Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России - РИА Новости, 11.12.2023

Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России

Аппетиты американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T06:19

2023-12-11T06:19

2023-12-11T06:19

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аппетиты американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."Если печально известная "Клякса", как называют (американский. — Прим. ред.) внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность", — считает эксперт.По мнению Бэндоу, вмешательство Штатов в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной воинской службы. Эксперт предположил, что потенциальных солдат отпугивает в том числе конфликт на Украине, где США ведет "непрямую войну" с ядерной державой в лице России. Только политика Москвы спасает Европу от "катастрофической" эскалации конфликта, отметил аналитик.Бэндоу предположил, что возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу обернется падением дисциплины и боевого духа, а также снижением общих качеств вооруженных сил."Проблема поиска молодых мужчин и женщин, желающих служить в качестве стражей объятой конфликтами мировой империи, становится все более острой", — заключил эксперт.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html

https://ria.ru/20231101/amerikantsy-1906583286.html

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россия

украина

европа

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в мире, сша, россия, украина, армия сша, европа