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Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/prizyv-1914992440.html
Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России
Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России - РИА Новости, 11.12.2023
Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России
Аппетиты американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T06:19
2023-12-11T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
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армия сша
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аппетиты американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."Если печально известная "Клякса", как называют (американский. — Прим. ред.) внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность", — считает эксперт.По мнению Бэндоу, вмешательство Штатов в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной воинской службы. Эксперт предположил, что потенциальных солдат отпугивает в том числе конфликт на Украине, где США ведет "непрямую войну" с ядерной державой в лице России. Только политика Москвы спасает Европу от "катастрофической" эскалации конфликта, отметил аналитик.Бэндоу предположил, что возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу обернется падением дисциплины и боевого духа, а также снижением общих качеств вооруженных сил."Проблема поиска молодых мужчин и женщин, желающих служить в качестве стражей объятой конфликтами мировой империи, становится все более острой", — заключил эксперт.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231208/zagovor-1914504837.html
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в мире, сша, россия, украина, армия сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Армия США, Европа
Призовем насильно. В США заявили о неожиданной мере из-за России

AC: американцы отказываются идти в армию из-за конфликта на Украине

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams армии США на полигоне
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аппетиты американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
«
"Если печально известная "Клякса", как называют (американский. — Прим. ред.) внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность", — считает эксперт.
По мнению Бэндоу, вмешательство Штатов в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной воинской службы. Эксперт предположил, что потенциальных солдат отпугивает в том числе конфликт на Украине, где США ведет "непрямую войну" с ядерной державой в лице России. Только политика Москвы спасает Европу от "катастрофической" эскалации конфликта, отметил аналитик.
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Бэндоу предположил, что возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу обернется падением дисциплины и боевого духа, а также снижением общих качеств вооруженных сил.
"Проблема поиска молодых мужчин и женщин, желающих служить в качестве стражей объятой конфликтами мировой империи, становится все более острой", — заключил эксперт.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаАрмия СШАЕвропа
 
 
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