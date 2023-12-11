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Глава KMZ рассказал о перспективах российского 3D-принтера для литья
Глава KMZ рассказал о перспективах российского 3D-принтера для литья - РИА Новости, 11.12.2023
Глава KMZ рассказал о перспективах российского 3D-принтера для литья
Скорость российского 3D-принтера для литья нового поколения увеличится в разы, но пока она отстает от зарубежных образцов, заявил РИА Новости управляющий... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T03:07
2023-12-11T03:07
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Скорость российского 3D-принтера для литья нового поколения увеличится в разы, но пока она отстает от зарубежных образцов, заявил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод, единственный производитель принтеров в РФ) Михаил Даниленко.Ранее он сообщил РИА Новости, что к 2027 году холдинг обязан выполнить госконтракт на поставку за рубеж целой партии 3D-принтеров нового поколения. Первый принтер должны создать к концу 2024 года."Ведутся активные работы по созданию нового 3D-принтера нового поколения полностью на новых комплектующих, он будет в разы лучше: и скорость печати, и ее качество", — сказал Даниленко. Пока, по его словам, выпускается на него конструкторская документация. "Скорость пока у нас медленная, лучше у США, КНР. Мы немножко позади, это наша пока беда. Но мы обязательно наверстаем, всеми технологиями для этого мы обладаем", — сказа глава холдинга. Он пояснил, что 3D-принтеры используются на предприятиях холдинга для "формовки", то есть создания форм, которые потом заполняются расплавленным металлом, и в итоге получается готовое стальное изделие.
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экономика, технологии, сша, китай, россия
Экономика, Технологии, США, Китай, Россия
Глава KMZ рассказал о перспективах российского 3D-принтера для литья
Глава KMZ Даниленко: скорость российского 3D-принтера для литья вырастет в разы
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Скорость российского 3D-принтера для литья нового поколения увеличится в разы, но пока она отстает от зарубежных образцов, заявил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод, единственный производитель принтеров в РФ) Михаил Даниленко.
Ранее он сообщил РИА Новости, что к 2027 году холдинг обязан выполнить госконтракт на поставку за рубеж целой партии 3D-принтеров нового поколения. Первый принтер должны создать к концу 2024 года.
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"Ведутся активные работы по созданию нового 3D-принтера нового поколения полностью на новых комплектующих, он будет в разы лучше: и скорость печати, и ее качество", — сказал Даниленко.
Пока, по его словам, выпускается на него конструкторская документация.
«
"Скорость пока у нас медленная, лучше у США
, КНР
. Мы немножко позади, это наша пока беда. Но мы обязательно наверстаем, всеми технологиями для этого мы обладаем", — сказа глава холдинга.
Он пояснил, что 3D-принтеры используются на предприятиях холдинга для "формовки", то есть создания форм, которые потом заполняются расплавленным металлом, и в итоге получается готовое стальное изделие.
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