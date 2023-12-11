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Приморье и китайский город Хуньчунь будут сотрудничать в сфере туризма - РИА Новости, 11.12.2023
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Туризм
 
13:19 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/primore-1915007730.html
Приморье и китайский город Хуньчунь будут сотрудничать в сфере туризма
Приморье и китайский город Хуньчунь будут сотрудничать в сфере туризма - РИА Новости, 11.12.2023
Приморье и китайский город Хуньчунь будут сотрудничать в сфере туризма
Приморский край и китайский город Хуньчунь будут укреплять сотрудничество в сфере туризма, стороны заключили соответствующее соглашение, сообщает правительство... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:19
2023-12-11T13:19
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Приморский край и китайский город Хуньчунь будут укреплять сотрудничество в сфере туризма, стороны заключили соответствующее соглашение, сообщает правительство Приморья. Согласно меморандуму, подписанному руководителем агентством по туризму Приморья Арсением Крепским и руководителем управления культуры, радио, телевидения и туризма Хуньчуня Чжан Инцзи, стороны продолжат укреплять обмены и партнерство в области туризма на основе общего развития. "У наших территорий есть множество направлений в туризме, по которым мы можем сотрудничать. Кроме этого, Хуньчунь – ближайший к Владивостоку китайский деловой центр, поэтому мы рассчитываем, что даже в туристической повестке у нас будут проходить деловые мероприятия, на которые наш бизнес и туристы смогут приезжать в Хуньчунь, а хуньчуньские предприниматели и путешественники – к нам, – рассказал Крепский. – Мы также ждем гостей на многочисленные событийные мероприятия в сфере культуры, гастрономии, спорта".
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туризм, новости - туризм, туристы, хуньчунь, приморский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Хуньчунь, Приморский край
Приморье и китайский город Хуньчунь будут сотрудничать в сфере туризма

Приморье и китайский Хуньчунь заключили соглашение о сотрудничестве в туризме

CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped imageКПП Хуньчунь
КПП Хуньчунь - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Senkaku Islands / 琿春口岸正門 / Cropped image
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Приморский край и китайский город Хуньчунь будут укреплять сотрудничество в сфере туризма, стороны заключили соответствующее соглашение, сообщает правительство Приморья.
Согласно меморандуму, подписанному руководителем агентством по туризму Приморья Арсением Крепским и руководителем управления культуры, радио, телевидения и туризма Хуньчуня Чжан Инцзи, стороны продолжат укреплять обмены и партнерство в области туризма на основе общего развития.
"У наших территорий есть множество направлений в туризме, по которым мы можем сотрудничать. Кроме этого, Хуньчунь – ближайший к Владивостоку китайский деловой центр, поэтому мы рассчитываем, что даже в туристической повестке у нас будут проходить деловые мероприятия, на которые наш бизнес и туристы смогут приезжать в Хуньчунь, а хуньчуньские предприниматели и путешественники – к нам, – рассказал Крепский. – Мы также ждем гостей на многочисленные событийные мероприятия в сфере культуры, гастрономии, спорта".
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