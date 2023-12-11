Рейтинг@Mail.ru
Пригожин заболел пневмонией - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:25 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/prigozhin-1915041649.html
Пригожин заболел пневмонией
Пригожин заболел пневмонией - РИА Новости, 11.12.2023
Пригожин заболел пневмонией
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:25
2023-12-11T12:25
шоубиз
иосиф пригожин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/57/1551905719_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_d8d72024534cef77077a2954864984f9.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония. В воскресенье его ассистент Станислав Калинкин сообщал агентству о внеплановой госпитализации продюсера. "У меня пневмония", - сказал Пригожин. Калинкин уточнил РИА Новости, что Пригожин "чувствует себя не очень", но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус.
https://ria.ru/20230912/prigozhin-1895809448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/57/1551905719_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d705d2e2e1219e8f19ea78e6fc2188d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иосиф пригожин, общество
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Общество
Пригожин заболел пневмонией

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что у него пневмония

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония.
В воскресенье его ассистент Станислав Калинкин сообщал агентству о внеплановой госпитализации продюсера.
"У меня пневмония", - сказал Пригожин.
Калинкин уточнил РИА Новости, что Пригожин "чувствует себя не очень", но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус.
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Иосиф Пригожин объяснил, почему не продюсирует начинающих артистов
12 сентября, 13:21
 
ШоубизИосиф ПригожинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала