https://ria.ru/20231211/prigozhin-1915041649.html

Пригожин заболел пневмонией

Пригожин заболел пневмонией - РИА Новости, 11.12.2023

Пригожин заболел пневмонией

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:25

2023-12-11T12:25

2023-12-11T12:25

шоубиз

иосиф пригожин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония. В воскресенье его ассистент Станислав Калинкин сообщал агентству о внеплановой госпитализации продюсера. "У меня пневмония", - сказал Пригожин. Калинкин уточнил РИА Новости, что Пригожин "чувствует себя не очень", но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус.

https://ria.ru/20230912/prigozhin-1895809448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иосиф пригожин, общество