https://ria.ru/20231211/prigozhin-1915041649.html
Пригожин заболел пневмонией
Пригожин заболел пневмонией - РИА Новости, 11.12.2023
Пригожин заболел пневмонией
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:25
2023-12-11T12:25
2023-12-11T12:25
шоубиз
иосиф пригожин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония. В воскресенье его ассистент Станислав Калинкин сообщал агентству о внеплановой госпитализации продюсера. "У меня пневмония", - сказал Пригожин. Калинкин уточнил РИА Новости, что Пригожин "чувствует себя не очень", но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус.
https://ria.ru/20230912/prigozhin-1895809448.html
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РИА Новости
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иосиф пригожин, общество
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Общество
Пригожин заболел пневмонией
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что у него пневмония
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин сообщил РИА Новости, что у него пневмония.
В воскресенье его ассистент Станислав Калинкин сообщал агентству о внеплановой госпитализации продюсера.
"У меня пневмония", - сказал Пригожин.
Калинкин уточнил РИА Новости, что Пригожин "чувствует себя не очень", но у него не подтвердилось подозрение на коронавирус.
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