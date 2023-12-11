https://ria.ru/20231211/prigovor-1914993428.html

В Красноярске бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

В Красноярске бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство - РИА Новости, 11.12.2023

В Красноярске бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство

Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:25

2023-12-11T07:25

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КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году, сообщает региональный главк СК. "Кировский районный суд города Красноярска приговорил Анатолия Быкова за убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году к 12 годам лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров Анатолию Быкову окончательно назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пользу дочери потерпевшего взыскано 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что Быков признан виновным в организации и подстрекательстве к убийству группой лиц. Следствие и суд установили, что в 1998 году Быков поручил лидеру преступной группы убить своего потенциального конкурента в криминальной среде Филиппова. Два киллера после нескольких дней слежки в июне 1998 года произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего. Ранее Быков был осужден за организацию убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко и подстрекательство к убийству по найму Андрея Неколова. В отношении других участников убийства Филиппова судом в 2015 году вынесены обвинительные приговоры. Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.

https://ria.ru/20231208/prigovor-1914639451.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия