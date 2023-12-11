https://ria.ru/20231211/prestupnost-1915150756.html
Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%
Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5% - РИА Новости, 11.12.2023
Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%
За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:14
2023-12-11T18:14
2023-12-11T18:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915150554_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_6ae16f5ca86893c63aeaf96b5507f223.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности Московской области.Начиная с января в регионе произошло почти 65,3 тысячи преступлений, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Среди самых частых нарушений закона выделили кражи, мошенничество и незаконный оборот запрещенных веществ.Самыми безопасными районами стали Ленинский, Балашиха, Чехов, Дубна и Щелково. А больше всего преступлений при расчете на 100 человек совершали в Кашире, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Зарайске и Волоколамске.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915150554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f3b0636c2d243421e28e95260147a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности Московской области.
Начиная с января в регионе произошло почти 65,3 тысячи преступлений, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Среди самых частых нарушений закона выделили кражи, мошенничество и незаконный оборот запрещенных веществ.
Самыми безопасными районами стали Ленинский, Балашиха, Чехов, Дубна и Щелково. А больше всего преступлений при расчете на 100 человек совершали в Кашире, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Зарайске и Волоколамске.