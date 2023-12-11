https://ria.ru/20231211/prestupnost-1915150756.html

Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%

Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5% - РИА Новости, 11.12.2023

Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%

За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:14

2023-12-11T18:14

2023-12-11T18:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности Московской области.Начиная с января в регионе произошло почти 65,3 тысячи преступлений, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Среди самых частых нарушений закона выделили кражи, мошенничество и незаконный оборот запрещенных веществ.Самыми безопасными районами стали Ленинский, Балашиха, Чехов, Дубна и Щелково. А больше всего преступлений при расчете на 100 человек совершали в Кашире, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Зарайске и Волоколамске.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)