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Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5% - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:14 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/prestupnost-1915150756.html
Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%
Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5% - РИА Новости, 11.12.2023
Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%
За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:14
2023-12-11T18:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности Московской области.Начиная с января в регионе произошло почти 65,3 тысячи преступлений, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Среди самых частых нарушений закона выделили кражи, мошенничество и незаконный оборот запрещенных веществ.Самыми безопасными районами стали Ленинский, Балашиха, Чехов, Дубна и Щелково. А больше всего преступлений при расчете на 100 человек совершали в Кашире, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Зарайске и Волоколамске.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Преступность в Подмосковье снизилась с начала года на 5%

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. За последние 11 месяцев количество преступлений в Подмосковье снизилось на 5%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности Московской области.
Начиная с января в регионе произошло почти 65,3 тысячи преступлений, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Среди самых частых нарушений закона выделили кражи, мошенничество и незаконный оборот запрещенных веществ.
Самыми безопасными районами стали Ленинский, Балашиха, Чехов, Дубна и Щелково. А больше всего преступлений при расчете на 100 человек совершали в Кашире, Солнечногорске, Серебряных Прудах, Зарайске и Волоколамске.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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